Μπακς και Γιάννης έμαθαν το πρόγραμμά τους στο NBA Cup (pic)

Την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους θα κάνουν οι Μιλγουόκι Μπακς στο Κύπελλο του NBA, ξεκινώντας απέναντι στους Σικάγο Μπουλς.

Τα «Ελάφια» θα βρεθούν στο Group C του NBA Cup, όπου θα δώσουν τέσσερις αναμετρήσεις (δύο εντός, δύο εκτός), έχοντας στον όμιλό τους, τους Σικάγο Μπουλς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Νιου Γιορκ Νικς.

Στις 8/11 οι Μπακς θα υποδεχθούν στο Fiserv Forum τους Μπουλς, στις 15/11 θα φιλοξενήσουν τους Χόρνετς, ενώ στις 27/11 θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Χιτ στο Μαϊάμι.

Το πρόγραμμα στο Group C θα κλείσει για τα «Ελάφια» με το ντέρμπι απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, που θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου στο Madisson Square Garden.