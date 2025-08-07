Δεν ασχολήθηκε με τον ανταγωνισμό, ήταν λες κι έτρεχε μόνος του

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για έναν Παναθηναϊκό που παρέδωσε σεμινάριο στην υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού, που έκανε ένα τρομερό upgrade σε όλες τις θέσεις και δε γύρισε ούτε μια στιγμή να κοιτάξει πίσω του.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος του περίπου 20 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας και χωρίς το μυαλό να μπορεί να συνειδητοποιήσει εύκολα το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Η πιθανή ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρισόν Χολμς, θα σημάνει και την ολοκλήρωση του συνολικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού.

Της ομάδας που το 2023-24 έφερε τον καλύτερο σκόρερ της (βλ. Κέντρικ Ναν) αρχές Νοεμβρίου και πριν ένα χρόνο πρόσθεσε τον Τζέντι Όσμαν – την καλύτερη περυσινή μεταγραφή όπως αποδείχθηκε – αρχές Σεπτέμβρη.

Περίπου 20 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας για το 2025-26, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να συνθέτει το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του. Το καλύτερο είναι κάτι υποκειμενικό, αφορά την κάθε εποχή ξεχωριστά.

Για παράδειγμα το 2009 όταν το «τριφύλλι» είχε Διαμαντίδη, Σπανούλη, Γιασικεβίτσιους, οι γκαρντ στην Ευρώπη ήταν συνολικά υψηλότερου επιπέδου. Ενώ τώρα με Σλούκα, Σορτς, Ναν, ο ανταγωνισμός μοιάζει να είναι σαφώς πιο πίσω. Άρα με τα δεδομένα της κάθε εποχής κρίνεται το ποιοτικό σκέλος.

Και μόνο το γεγονός πως οι συγκρίσεις πλέον αφορούν τις πλέον ένδοξες χρονιές στην ιστορία του «τριφυλλιού», καταδεικνύει το τι ακριβώς έχει συμβεί με το φετινό σχεδιασμό.

Πώς οι «πράσινοι» μπήκαν στη λογική του… τρέχουμε μόνοι μας, με αντίπαλο τον εαυτό μας για να γίνουμε σαφώς καλύτεροι, δίχως μια ματιά στον ανταγωνισμό. Δίχως να γυρίσουμε ούτε στιγμή το κεφάλι μας πίσω για να δούμε τι γίνεται και τι κάνουν οι άλλοι.

Κάπως έτσι έχουν πετύχει και με το παραπάνω το σκοπό τους. Προφανώς και τα πάντα κρίνονται στο τέλος κάθε σεζόν, όμως είναι αδύνατο τόσα… χειρουργικά χτυπήματα, χωρίς το παραμικρό άγχος μήπως χαθεί παίκτης από ανταγωνίστρια ομάδα, να μην αναγνωριστούν και με το παραπάνω.

Ένα upgrade χωρίς προηγούμενο

Σε μια ομάδα με εξαιρετική ποιότητα και σπουδαίο αγωνιστικό κορμό, η οποία περιμένει την επιστροφή Λεσόρ και Γκριγκόνις μην ξεχνιόμαστε, προστέθηκαν ακριβώς οι παίκτες που χρειάζονταν. Οι βασικοί στόχοι συμφώνησαν, στοιχείο που έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες των «πράσινων».

Τι Τζέι Σορτς: Ο καλύτερος γκαρντ της EuroLeague, που τον ήθελαν οι τοπ ομάδες της Ευρώπης. Ούτε ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός. Συμφώνησε μαζί του, τον απέκτησε και συνέχισε την πορεία του μην αφήνοντας χώρο ακόμη και για την αναγνώριση που αξίζει μια τέτοια σπουδαία κίνηση. Και μάλιστα αντικαθιστώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κενό που άφησε ο Λορένζο Μπράουν. Ο Αμερικανός μπορεί να πέρασε και να μην… ακούμπησε, αλλά αυτό δε μειώνει σε τίποτα την τεράστια αγωνιστική του αξία και το αστείρευτο μπασκετικό του ταλέντο.

Βασίλης Τολιόπουλος: Ο πιο hot Έλληνας σε επιθετικό ταλέντο, παιδί που ήθελε το βήμα παραπάνω με σπουδαία διαπιστευτήρια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ δεν έγινε σίριαλ, υπέγραψε, ανακοινώθηκε, τέλος ιστορίας και συνέχεια στην πορεία. Ο Τολιόπουλος ουσιαστικά πήρε τη θέση του Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα και δόθηκε δανεικός στον Ηρακλή. Είναι ξεκάθαρο πως ο πρώην παίκτης του Άρη θα έχει στον νέο Παναθηναϊκό έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, παίρνοντας πολλές περισσότερος ευκαιρίες.

Το μόνο θέμα που τράβηξε χρονικά ήταν αυτό του Βαλαντσιούνας. Και ο Λιθουανός συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε να «βγει» απ’ το συμβόλαιο με τους Νάγκετς. Οπότε πρακτικά ο Παναθηναϊκός κι από εκεί δεν εισέπραξε άρνηση, αλλά «σκάλωσε» το θέμα στο Ντένβερ. Με την ομάδα του ΝΒΑ για αρκετές μέρες να έχει βάλει τα στελέχη της να κάνουν διαρκώς δηλώσεις για τον Λιθουανό, δείχνοντας το πόσο υπολόγιζαν την πιθανότητα να χάσουν τον παίκτη παρότι τον είχαν με συμβόλαιο και είναι για τα καλά στα πλάνα του προπονητή.

Η κατάληξη με τον Βαλαντσιούνας θα μπορούσε να φέρει κάποιου είδους πανικό. Κάτι τέτοιο δεν έγινε όμως. Ο Παναθηναϊκός εφάρμοσε ένα διαφορετικό πλάνο και εκεί είχε 100% επιτυχία. Και όταν λέμε 100%, εννοούμε 100%.

Αγόρασε από την Μπασκόνια τον Ρογκαβόπουλο, «κλειδώνοντας» το καλύτερο διαθέσιμο ελληνικό διαβατήριο στην αγορά των ομάδων EuroLeague. Με τον πρώην παίκτη της ομάδας από τη Βιτόρια να αποτελεί το καλύτερο κομμάτι για την αναπλήρωση του κενού του Ιωάννη Παπαπέτρου ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν αποφάσιζε να ανάψει το πράσινο φως για να διατηρηθεί στο ρόστερ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος στη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα με τον ρόλο του τρίτου ψηλού αναμένεται να εμφανιστεί απελευθερωμένος, βελτιωμένος (έχοντας αφήσει πίσω του ότι τον ταλαιπώρησε στο θέμα του σοβαρού του τραυματισμού) και σε συνδυασμό με τη δουλειά που έχει κάνει όλο το καλοκαίρι να αποτελεί μια απίστευτη… πολυτέλεια στη θέση των σέντερ.

Τελικά ήρθε και η συμφωνία με τον Ρισόν Χολμς. Τον παίκτη που αποτέλεσε την πρώτη λύση στη μετά Βαλαντσιούνας εποχή. Το ποιες ομάδες ήθελαν τους παίκτες που ενισχύουν τον Παναθηναϊκό, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Επειδή δεν είχαν κάποια σημασία. Δεν αποτέλεσαν αντίπαλο ουσιαστικά.

Εκεί είναι και το… τρομακτικό της υπόθεσης. Η ευκολία υλοποίησης του σχεδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που οποιαδήποτε άλλη ομάδα αν είχε κάνει τα μισά, θα θεωρούσε πως… τάραξε την αγορά.

Το «τριφύλλι» μπήκε για τα καλά σε mode μεγέθους που δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλο. Χωρίς υπεραξίες, με πολύ καλές συμφωνίες για όλες τις πλευρές, ανέβασε σημαντικά το μπάτζετ του, για να γεμίσει λύσεις ποιότητας. Δημιουργώντας ένα ρόστερ που θυμίζει … Λερναία Ύδρα. Το οποίο ίσως σε μερικά χρόνια να το συζητάμε ως ένα απ’ τα πληρέστερα που είδε ποτέ η Ευρώπη. Και όχι άδικα.

Και το έκανε χωρίς να μπλεχτεί σε πλειστηριασμούς, διαμάχες με ανταγωνιστές και σίριαλ. Ακόμη και η αναποδιά με τον «συμφωνημένο» Βαλαντσιούνας, μετατράπηκε σε κίνητρο για ακόμη ισχυρότερη συνέχεια.

Αυτό το πακέτο δυνατοτήτων, αλήθεια ποιος μπορεί να το ανταγωνιστεί στην Ευρώπη; Ίσως μόνο ο κακός εαυτός του Παναθηναϊκού.

ΥΓ1: Χωρίς καμία διάθεση να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην Εθνική, ο Ομοσπονδιακός προπονητής υπέπεσε σε φάουλ. Και μάλιστα αντιαθλητικό. Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής για να την οδηγήσει και πάλι στην κορυφή και για να ενώσει και πάλι όλους τους Έλληνες. Οι (νέες) δηλώσεις του για την υπόθεση Ρογκαβόπουλου ήταν επιεικώς άστοχες. Δεν μπορεί όσο ο Έλληνας παίκτης ανήκει στη Μπασκόνια να λέει πως υπάρχουν άλλα παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν και να υπηρετήσουν τη φιλοσοφία του καλύτερα και όταν ο παίκτης πάει στον Παναθηναϊκό να του γίνεται μια επίθεση όπως η προχθεσινή. Αυτό μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην Εθνική και στο όλο κλίμα. Είτε η ατάκα του Έλληνα τεχνικού προέρχεται από άλλους, είτε ήταν 100% δική του.

ΥΓ2: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το βράδυ του αποκλεισμού της ομάδας από τον τελικό της Euroleague, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, βγήκε και είπε ξεκάθαρα ότι η ομάδα απέτυχε. Και πως από εκείνο το βράδυ ξεκινούσε η δουλειά για να γίνει η ομάδα ακόμα καλύτερη την νέα σεζόν. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε από τώρα…

ΥΓ3: Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στην Αθήνα και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά. Ο Λιθουανός μπορεί να αποδειχθεί το κομβικότερο κομμάτι του παζλ του νέου Παναθηναϊκού, καθώς αν καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως τα θέματα του και να επιστρέψει υγιής στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις (έστω και σταδιακά) τότε θα μιλάμε για τεράστια… επιστροφή. Αυτό είναι κάτι που θα το ξέρουμε εντός των επόμενων ημερών καθώς η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι η πλέον καθοριστική για το τι θα γίνει με τον Λιθουανό.