Το μήνυμα της Ζαλγκίρις στην Αρμάνι για την απόκτηση του Ντάνστον: «Θα έχετε πραγματικό παράδειγμα ηγέτη» (pic)

Ο Μπράιαντ Ντάνστον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, με την Αρμάνι Μιλάνο να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο 39χρονος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας και η λιθουανική ομάδα έστειλε το δικό της μήνυμα μετά από αυτή την κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, απάντησε στα social media στην ανακοίνωσε της Αρμάνι και έγραψε: «Θα έχετε πραγματικό παράδειγμα ηγέτη εντός και εκτός του παρκέ. Καλή τύχη, Μπράιαντ».

Δείτε την ανάρτηση:

You'll have a true example of leadership, both on and off the court, @OlimpiaMI1936. Best of luck, Bryant! 🙏🏼