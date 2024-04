Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε δηλωθεί από τα «Ελάφια» ως αμφίβολος, ωστόσο η συμμετοχή του στο Game 1 θεωρούνταν απίθανη, λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρηση, οι Μπακς ενημέρωσαν μέσα από τα Social Media, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Giannis Antetokounmpo is out for tonight's game.