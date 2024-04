Συναγερμός στους Χιτ: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Μπάτλερ - Φόβοι για σοβαρή ζημιά

Ο ηγέτης των Χιτ στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους Σίξερς για το play in tournament έπεσε άτσαλα στο παρκέ μετά από προσπάθεια για λέι απ και έδειξε να πονάει αρκετά στο γόνατο.

Δεδομένης της κρισιμότητας του αγώνα ο Μπάτλερ έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε κανονικά στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα το ιατρικό τιμ των Χιτ διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στον εσωτερικό παράπλευρο σύνδεσμο του γονάτου του Μπάτλερ.

Στους Χιτ υπάρχει έντονη ανησυχία για τον τραυματισμό του Μπάτλερ και της σοβαρότητάς του, με τον έμπειρο φόργουορντ να πηγαίνει άμεσα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Όπως είναι φυσικό ο Έρικ Σποέλστρα και το προπονητικό τιμ των Χιτ κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα», αφού οι Χιτ σύντομα θα δώσουν ακόμη μια μάχη για την είσοδο στα playoffs με τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα σε Σικάγο Μπουλς και Ατλάντα Χοκς.

Miami Heat star Jimmy Butler is feared to have an MCL injury in his knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. The injury could sideline Butler for an indefinite period. MRI to come. pic.twitter.com/jD8n1WkkBT