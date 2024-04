Οι «αιχμές» του Λεσόρ στα social media για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Εφές (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου γνώρισαν βαριά ήττα από την Εφές (100-55), με την «αιώνια» αντίπαλο Παρτιζάν να χάνει και μαθηματικά τις ελπίδες της για είσοδο στα play in της Euroleague.

Η απόδοση της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αρχικά προκάλεσε την αντίδραση του Κέβιν Πάντερ, που στην διάρκεια του αγώνα, έγραψε στο Twitter: «Πολύ προφανές».

Στο μήνυμα του Πάντερ, απάντησε ο Ματίας Λεσόρ, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να αφήνει «αιχμές» για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Εφές, αναφέροντας: «Αυτά τα πράγματα είναι γελοία. Το να κλέβεις ένα παιχνίδι δεν θα σε βοηθήσει ποτέ και το κάρμα… εκδικείται».

SMH shit is ridiculous. cheating the game is never gonna serve you karma is a bitch https://t.co/dAmqOPFaAi