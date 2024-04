Παράπονα του Γκριν προς τους διαιτητές: «Όταν χτυπάνε εμένα δεν το βλέπουν»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν των Λος Άντζελες Λέικερς με 134-120 σε ένα παιχνίδι όπου ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές οι οποίοι όπως τόνισε έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο παίκτης των «Πολεμιστών» δέχθηκε αγκωνιά στο πρόσωπο από τον Όστιν Ριβς, στην προσπάθειά του για λει απ, με τους διαιτητές να μη βλέπουν τίποτα και να μη δίνουν κανένα φάουλ. Κάτι που εξόργισε τον Γκριν ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο ουκ ολίγες φορές για τα βίαια χτυπήματά του προς τους αντιπάλους του.

«Ο Ριβς έβγαλε τον αγκώνα του και με χτύπησε στα δόντια, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα» είπε ο Γκριν και πρόσθεσε: «Αυτό γίνεται σε κάθε ματς. Με χτυπάνε στο πρόσωπο και δεν παίρνω κανένα φάουλ. Αντίθετα όταν χτυπάω εγώ κάποιον είμαι κατευθείαν για… φυλακή. Με χτυπάνε δεν παίρνω φάουλ… φυσάω κάποιον και οι διαιτητές πάνε να δούνε αν είναι αντιαθλητικό. Είναι τρελό όλο αυτό που συμβαίνει».

Draymond Green was HEATED after this no-call on Austin Reaves’ drive.



Did the officials get this right? 🤔



pic.twitter.com/GJ3pOWQhDm