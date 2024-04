Eurocup: Η ώρα των τελικών έφτασε

Η μεγάλη στιγμή για τη διοργάνωση του Eurocup είναι απόψε καθώς η Παρί υποδέχεται την Μπουργκ στο Game 1 της σειράς των τελικών.

Η ώρα των τελικών του EuroCup έφτασε, με την Παρί να υποδέχεται τη Μπουργκ στο Game 1 της σειράς των τελικών (best of five) της διοργάνωσης (21:30, Novasports Prime) με τη γαλλική ομάδα να έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Μετά από μια μακρά διαδρομή η Παρί απέκλεισε με 2/2 νίκες τους Λόντον Λάιονς στα ημιτελικά, ενώ η Μπούργκ προσπέρασε το εμπόδιο της Μπεσίκτας στην τετράδα.

Οι γηπεδούχοι τρέχουν ένα τρομερό σερί νικών σε όλες τις διοργανώσεις, με την τελευταία τους ήττα να ήταν στα τέλη Ιανουαρίου! Από τότε μέχρι και σήμερα, οι Παριζιάνοι μετρούν μόνο ροζ φύλλα.

Πέραν του τροπαίου οι δύο ομάδες διεκδικούν και τη συμμετοχή τους στην Euroleague 2024-2025 καθώς ο νικητής της διοργάνωσης παίρνει αυτομάτως και το εισιτήριο για την διοργάνωση της νέας σεζόν.