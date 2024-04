Ο Ουέστμπρουκ άνοιξε διάλογο με οπαδό των Χόρνετς! (vid)

Οι Κλίπερς διέλυσαν τους Χόρνετς με 130-118, ωστόσο ένας φίλος των γηπεδούχων έβαλε στο... στόχαστρό του τον Ουέστμπρουκ τρολάροντας τον για την αστοχία του, κάτι που δεν άρεσε στον γκαρντ των «Κλιπς».

Έτσι, ο Ουέστμπρουκ ζήτησε τον λόγο από τον φίλαθλο των Χόρνετς, αναφέροντας του: «Μην δείχνει ασέβεια στο όνομά μου», με τον γκαρντ των Κλίπερς να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος.

Russell Westbrook vs a Hornets fan



“Don’t disrespect my name. Do you understand me? I don’t give a F**K”



(🎥 @JeremyGrandiso1 )



pic.twitter.com/gkEqMT85n1