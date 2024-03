Η απόλυτη ανατροπή για το Περιστέρι, που «πέταξε» για τους «8» του BCL! Η ελληνική ομάδα ήθελε τη νίκη κόντρα στην ισχυρή Τενερίφη, την πήρε με 90-82 με μια ψυχωμένη εμφάνιση και παράλληλα περίμενε το… δώρο από την Τουρκία, το οποίο και ήρθε.

Το Περιστέρι ξεκίνησε με 0-3 στον όμιλό του, ήταν ξεγραμμένο, όμως με μια αντεπίθεση και 3/3 νίκες έφτασε στην πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάστηκε και η νίκη της αδιάφορης βαθμολογικά Πινάρ Καρσίγιακα επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ με 98-87 και τους Ισραηλινούς να μένουν εκτός, καθώς το Περιστέρι υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Πλέον το Περιστέρι πάει στην κλήρωση της Πέμπτης, όπου και θα μάθει τον αντίπαλό της (μία από τις πρώτες ομάδες των άλλων τριών γκρουπ), με τον οποίο θα παίξει με μειονέκτημα έδρας σε σειρά best of 3( όποια ομάδα κάνει δύο νίκες περνάει στο Final Four).

Αγωνιστικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε ένα από τα καλύτερά της παιχνίδια. Παίζοντας με πολλή συγκέντρωση και μεγάλη θέληση για τη νίκη, πήρε στο τέλος αυτό που ήθελε, έχοντας 12/22 τρίποντα και 22 ασίστ. Κένι Ουίλιαμς και Λεωνίδας οι πρώτοι σκόρερ με 18 πόντους έκαστος, σούπερ νταμπλ-νταμπλ από τον κομβικό στο τέλος Τζο Ράγκλαντ με 15 πόντους και 14 ασίστ, ενώ ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ είχε 12 πόντους.

Από την άλλη πλευρά, όλα τα… λεφτά ήταν οι Μαρσελίνιο Χουέρτας με 31 πόντους και Κάιλ Γκάι με 26 πόντους, που όμως δεν έφταναν για την ομάδα του Τσους Βιντορέτα.

Τα τρίποντα οδηγός για το Περιστέρι στο πρώτο ημίχρονο

Με όπλο του την περιφέρεια και τον Ουίλιαμς μπροστάρη, το Περιστέρι προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του. Προηγήθηκε 12-8 και με ακόμα ένα τρίπoντο από τον Κασελάκη έγινε το 16-10, με τον Ντόορνεκαμπ να απαντάει δις με τον ίδιο τρόπο και τον Γκέρα να βάζει μπροστά την ομάδα του (21-23). Ωστόσο, ο Μήτρου-Λονγκ ήταν σε καλή μέρα και με τέσσερις σερί δικούς του πόντους έκλεισε η περίοδος στο 28-24.

Χουέρτας και Γκάι έγραψαν το 30-33 για την Τενερίφη, την στιγμή που ο Βασίλης Σπανούλης δεν ήταν ικανοποιημένος με την άμυνα των παικτών του. Ο Ράγκλαντ όμως μοίραζε το παιχνίδι και σκόραρε όποτε έβρισκε την ευκαιρία, ενώ με τρίποντο -το Περιστέρι είχε 8/14 σε 20’- του Ουίλιαμς διαμορφώθηκε το 50-46 του ημιχρόνου.

Άντεξε στην πίεση και πήρε αυτό που ήθελε

Το Περιστέρι κρατούσε την πρωτοπορία και παίρνοντας σημαντικές βοήθειες επιθετικά από τον Τόμπσον έφτασε ως το +9 (63-54). Μέσα σε 30’’ όμως τα γρήγορα τρίποντα των Γκάι και Χουέρτας εξαφάνισαν τη διαφορά (63-60), με τον πρώτο να μειώνει κι άλλο σε 65-64 και τους Χουγκάζ-Χουέρτας να κάνουν το 68-66 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Γκάι και Χουέρτας συνέχισαν να αποτελούν ανοικτή πληγή για την ελληνική ομάδα και βάζοντας από τέσσερις πόντους έκαστος, έφεραν την Τενερίφη στο 71-74 στο 34’. Το Περιστέρι όμως είχε σφυγμό και με τρίποντο του Κασελάκη προσπέρασε 78-76 (36’). Ο Ρένφρο έβγαζε τις άμυνες, Κασελάκης και Μήτρου-Λονγκ έβαλαν τις βολές τους (82-76) και ο Ράγκλαντ διατήρησε το +6 (84-78) στο 38’. Ο τελευταίος με ατομική προσπάθεια κράτησε την ομάδα του μπροστά και ο Ουίλιαμς με τρίποντο από τη γωνία (89-82) σφράγισε στα 50'' πριν το φινάλε τη μεγάλη νίκη-πρόκριση, που πανηγυρίστηκε έντονα από όλο το γήπεδο.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 50-46, 68-66, 90-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

Το πανόραμα του Group K

Η 6η αγωνιστική

Τρίτη 19 Μαρτίου

Περιστέρι - Τενερίφη 90-82

Πινάρ Καρσίγιακα - Χάποελ Ιερουσαλήμ 98-87

Η τελική κατάταξη

1. Τενερίφη 4-1

3. Περιστέρι 3-3

2. Χάποελ Ιερουσαλήμ 3-3

4. Πινάρ Καρσίγιακα 2-4