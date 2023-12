Πιτίνο για Λιοτόπουλο: «Ελπίζω να αναπτύξω ακόμη έναν σπουδαίο Έλληνα γκαρντ»

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος βρέθηκε μαζί με την οικογένεια του στις ΗΠΑ για να περάσουν μαζί τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους. Ένα από τα κορυφαία ταλέντα στην Ελλάδα την νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο NCAA με την φανέλα του πανεπιστημίου Σεντ Τζονς.

Προπονητής του Πανεπιστημίου είναι ο γνωστός σε όλους Ρικ Πιτίνο. Ο έμπειρος τεχνικός και πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού συνάντησε τον Λεύτερη και την οικογένεια του και δημοσίευσε μάλιστα και τη σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter λέγοντας «είναι υπέροχο να έχω τον Λευτέρη και την οικογένειά του στο Σεντ Τζονς. Ένας από τους φοβερούς νεαρούς μπασκετμπολίστες της Θεσσαλονίκης, θα παίξει το ερχόμενο καλοκαίρι με την Εθνική Ελλάδας U18. Ελπίζω να αναπτύξω ακόμη έναν σπουδαίο Έλληνα γκαρντ».

Great having Lefteris Liotopoulos and his family visit St. John's. One of Thessaloniki's terrific young basketball players. He'll be playing this summer for the Greek national U18 team. Hoping to develop another great Greek backcourt player along the lines of so many outstanding… pic.twitter.com/MKd4myVHBR