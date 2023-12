Ζαλγκίρις Κάουνας: «Ο Μακσβίτις έχει την πλήρη στήριξη του συλλόγου»

Κάτι περισσότερο από έντονη ήταν η φημολογία χθες το βράδυ που ήθελε τον Κάζις Μακσβίτις να μετράει.. ώρες στον πάγκο της ομάδας του Κάουνας. Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον Λιθουανό τεχνικό να είναι «τελειωμένος» από τη διοίκηση η οποία είχε ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Αντρέα Τρινκέρι.

Τελικά όλα… άλλαξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λιθουανία οι παίκτες της Ζαλγκίρις εξέφρασαν τη στήριξή τους στον προπονητή τους, τονίζοντας ότι δε συμφωνούν στο ενδεχόμενο αντικατάστασή του, με τη διοίκηση της ομάδας του Κάουνας να εκδίδει ανακοίνωση βάσει της οποίας στηρίζει απόλυτα τον προπονητή της ομάδας.

«Αν και υπήρξαν πολλές φήμες και εικασίες από χθες το βράδυ, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως ο προπονητής της ομάδας, Κάζις Μακσβίτις, έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του συλλόγου και θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας μας».

