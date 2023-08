Ο Ζόρναν Ζαμόρα έβγαλε τη φάση της… ημέρας, ίσως και του Mundobasket (μέχρι στιγμής) καθώς με ένα απίθανο τρίποντο από τα ¾ του γηπέδου, στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, τρέλανε το κοινό στο γήπεδο και κράτησε ζωντανή τη Βενεζουέλα στην αναμέτρηση με τη Σλοβενία.

Και όπως είναι φυσιολογικό, η FIBA τον αποθέωσε μέσω των social media.

Jhornan Zamora beats the halftime buzzer from WAY back for Venezuela 🪣🚨 pic.twitter.com/L8OfsiUGQV