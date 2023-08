O 25χρονος Αμερικανός αριστερόχειρας πόιντ γκαρντ ύψους 1,75μ., αναδείχθηκε την περασμένη σεζόν MVP στο Final Four του Basketball Champions League, οδηγώντας τη Βόννη στην κατάκτηση του τίτλου.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Παρί, που παίζει στο Eurocup, μέτρησε 18,1 πόντους και 7,2 ασίστ κατά μέσο όρο στη Γερμανία, ενώ είχε 19,5 πόντους και 6,8 ασίστ ανά παιχνίδι στο BCL.

Make it official - @TjShorts5 is here 📍 pic.twitter.com/KflJ1cC1qa