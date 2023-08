Μπέβερλι: «Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός θα είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Κλίπερς»

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, Πάτρικ Μπέβερλι, θυμήθηκε την ομάδα που είχαν οι Κλίπερς το 2020, με τον ίδιο να πιστεύει πως αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός και παράλληλα η «φούσκα» του Ορλάντο, η ομάδα του θα είχε φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Στον λογαριασμό του στο Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ να ξεχωρίζουν, συνοδεύοντας τη με το σχόλιο: «Θα το κάναμε αν δεν υπήρχε η φούσκα»

Να θυμίσουμε ότι η ομάδα των Κλίπερς αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο των play-offs, με 4-3 από τους Ντένβερ Νάγκετς.

We was until bubble hit @PatBevPod https://t.co/U0WO46frlO