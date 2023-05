Έντι Τζόνσον: «Ψηλά το κεφάλι»

Ο Έντι Τζόνσον είναι ένας από τους παίκτες που έχει βιώσει ότι βίωσαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού στον τελικό του Κάουνας.

Το μακρινό, πλέον, 1995 ο Ολυμπιακός με τον Έντι Τζόνσον στη σύνθεσή του αγωνίστηκε στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στη Ρεάλ, αλλά και τότε η παρέα των Ομπράντοβιτς, Σαμπόνις και Αρλάουκας είχε χαρίσει το τρόπαιο στους Μαδριλένους.

Ο Τζόνσον θέλοντας να «φτιάξει» τη ψυχολογία της ομάδας του Ολυμπιακού, μέσω social media, ζήτησε από τους παίκτες των «ερυθρολεύκων» να κρατήσουν το κεφάλι ψηλά.

Congrats on a great year. @Olympiacos_BC yes a very hard loss, but keep your heads up! Proud of you. https://t.co/wcnqpJY59o