Αποθέωση και συγκίνηση: Στο πάνθεον της Μακάμπι ο Μπλατ (vid)

Ο Ισραηλινός κόουτς, άλλοτε του Άρη και του Ολυμπιακού, ο οποίος πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, βρέθηκε στο γήπεδο για να αποθεωθεί από τον κόσμο της Μακάμπι λίγο πριν τη βράβευσή του και την τιμητική του είσοδο στο Hall of Fame και προτού αρχίσει ο τέταρτος προημιτελικός με τη Μονακό.

Ο Μπλατ, βλέποντας το μπάνερ με το νούμερο 1 να ανεβαίνει στον ουρανό του γηπέδου και τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του, δάκρυσε και χαιρέτησε τον κόσμο από την καρδιά του.

Με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού και του Ντόρον Τζάμσι, πήγε στο κέντρο του γηπέδου για να παραλάβει μέσα σε συγκίνηση την τιμητική πλακέτα από τον εμβληματικό πρόεδρο των Ισραηλινών, Σιμόν Μιζράχι, ενώ πιάνοντας το μικρόφωνο έδωσε σύνθημα... νίκης για τη Μακάμπι.



What a moment for @MaccabitlvBC LEGEND David Blatt 🙌



Those fans absolutely adore him 💛💙#EveryGameMatters pic.twitter.com/W83ax14ldN