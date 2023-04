Προπονητής της χρονιάς στο NBA ο Μάικ Μπράουν των Κινγκς

Ο 53χρονος προπονητής που την περσινή σεζόν ως βοηθός του Στιβ Κερ, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, έκανε το βήμα παραπάνω αναλαμβάνοντας την φετινή χρονιά να οδηγήσει τους ανανεωμένους Σακραμέντο Κινγκς στα playoffs μετά από ένα μακρύ διάστημα ξηρασίας.

Ο Μάικ Μπράουν άμεσα έκανε αισθητή την παρουσία τους στους Κινγκς, αφού οι «Βασιλιάδες» κατέλαβαν την τρίτη θέση στη regular season, με ρεκόρ 48 νίκες και 34 ήττες, με τον έμπειρο coach να οδηγεί την ομάδα από το Σακραμέντο για πρώτη φορά στα playoffs μετά από 16 άγονα χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μάικ Μπράουν που ήταν ένας από τους τρεις υποψήφιους για προπονητής της χρονιάς, μαζί με τον Τζο Μαζούλα των Σέλτικς και του Μαρκ Ντέινιο των Θάντερ, αναδείχθηκε ως ο coach της χρονιάς, απολαμβάνοντας τους καρπούς της εξαιρετικής του δουλειάς στους Κινγκς.

The 2022-23 NBA Coach of the Year is… Mike Brown!#NBAAwards pic.twitter.com/lfXRzLlHj7