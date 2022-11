BCL: Ο... μποξέρ Πιστιόλης στη νίκη της Γαλατάσαραϊ (vid)

Η νίκη της ομάδας του Ανδρέα Πιστιόλη ήρθε με ανατροπή και ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο (επί μέρους σκορ 28-16) και τον Ντίλαν Ένις να ξεχωρίζει με 24 πόντους, ενώ ο Άντζελο Καλοράρο πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και πρώτο σκόρερ τον Έρικ Γκριν με 15 πόντους.

Η διοργανώτρια αρχή πάντως... ξεχώρισε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο στην τέταρτη περίοδο χαρακτηρίζοντας τον Πιστιόλη... μποξέρ και παρομοιάζοντάς τον με τον Φλόιν Μέιγουέδερ. Και αυτό για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ένα καλάθι της ομάδας του:

You know a pass is good when it turns your coach into air boxing Floyd Mayweather 🥊🦁#BasketballCL I @GSBasketbol x @1DEEBOST pic.twitter.com/TjT0R94Sh1