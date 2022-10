Τζαμπάρ εναντίον Ίρβινγκ: «Ο τρόπος σκέψης του είναι παράδειγμα της αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος» (pic)

Με βαριές εκφράσεις αναφέρθηκε στον Κάιρι Ίρβινγκ ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Η μεγαή δόξα του ΝΒΑ δεν χαρίστηκε στον Uncle Drew, με αφορμή τη στάση του στο θέμα του εμβολιασμού, εξηγώντας πως δεν δεν είχε επιρροή στους νέους, ως αθλητής, θα είχε απορριφθεί ακόμα και ως παλιάτσος.

«Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα είχε απορριφθεί ως κωμικός παλιάτσος αν δεν υπήρχε η επιρροή του στους νέους που κοιτάζουν με θαυμασμό τους αθλητές. Ο τρόπος σκέψης του Ίρβινγκ είναι ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν το εκπαιδευτικό σύστημα αποτυγχάνει», ήταν τα λόγια του.

Kareem Abdul-Jabbar BLASTED Kyrie Irving:



"Kyrie Irving would be dismissed as a comical buffoon if it weren’t for his influence over young people who look up to athletes… Kyrie Irving’s thought process is an example of what happens when the education system.”



