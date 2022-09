Γιάννης: «Ο Κάρι είναι ο καλύτερος στον κόσμο, μέχρι τον επόμενο...» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, έδειξε την ταπεινότητα με την οποία αντιμετωπίζει την συζήτηση για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, σημειώνοντας ότι δεν πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος όλων.

Ο Γιάννης, σημείωσε ότι αισθάνεται ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Λίγκα, όμως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, όπως σημείωσε είναι αυτός που κερδίζει και κατακτά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «Greek Freak»:

«Αν πιστεύω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Λίγκα και βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει αγώνες; Ναι το πιστεύω. Αν πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο; Όχι δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμος είναι αυτός που παίρνει την ομάδα του στην τελική ευθεία και την βοηθάει να κερδίσει και να γίνει πρωταθλητής.

Πριν δύο χρόνια όταν το κάναμε αυτό, σκεφτόμουν, «είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο; Ίσως να είμαι». Τώρα όμως όχι, κατά τη γνώμη μου, αυτός που κερδίζει είναι ο καλύτερος, όταν παίζω πινγκ πονγκ με την οικογένειά μου και κερδίζω, ναι είμαι ο καλύτερος, πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο είναι ο Στεφ Κάρι, μέχρι να υπάρξει ο επόμενος...»

"I think the best player in the world is the person that's the last one standing."



