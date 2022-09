Άξιζε τη διάκριση, μόχθησε για αυτήν και τελικά την πήρε: η Γερμανία νίκησε στον μικρό τελικό την Πολωνία (82-69) και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε EuroBasket μετά το 2005. Αποστολή στο Βερολίνο.

Το πρώτο μετάλλιο στην μετα - Νοβίτσκι εποχή είναι γεγονός για τη Γερμανία. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ, που πέτυχε μία από τις πιο «σημαντικές» νίκες του Eurobasket 2022, αποκλείοντας την Ελλάδα στον προημιτελικό, έφτασε σε μια διάκριση που άξιζε, βάσει της απόδοσής της σε όλο το τουρνουά, καθώς κέρδισε το ματς της 3ης θέσης.

Η Πολωνία ήταν κάτι παραπάνω από... μαχητική, ειδικά στο 2ο ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι πήραν μια καλή εμφάνιση από τον Ντένις Σρέντερ (26π. με 7/10 σουτ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, αλλά και 8 λάθη), μια «γεμάτη» βραδιά του Γιόχαν Βοίγκτμαν (14 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και «κλείδωσαν» το χάλκινο μετάλλιο. Για την ακρίβεια, οι οικοδεσπότες δεν έπιασαν τα στάνταρντς απόδοσης που είχαν σε άλλα ματς του τουρνουά, όμως στην τελική ευθεία έπαιξαν άμυνα, ευστόχησαν σε μεγάλα σουτ και «έκλεισαν» τη διοργάνωση με χαμόγελα.

Χαμόγελα, που πρέπει να υπάρχουν στα πρόσωπα και των παικτών του Μίλισιτς, παρά το γεγονός πως το μετάλλιο... αγνοείται από το μακρινό 1967. Η Πολωνία ήταν η ευχάριστη έκπληξη του φετινού Eurobasket, πήρε 18 πόντους από τον Μίκαλ Σοκολόφσκι και ένα double - double από τον Έι Τζέι Σλότερ (10π., 10ασ.), αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.

Ο μικρός τελικός ήταν μοιρασμένος στο ξεκίνημα (10-6 στο 5'), με ένα μικρό ξέσπασμα του Ντένις Σρέντερ να στέλνει τους γηπεδούχους στο +7 (19-12 στο 8'). Από την άλλη, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς φαινόταν κάπως... μπλοκαρισμένη επιθετικά, όπως και στον ημιτελικό με τη Γαλλία (19-14 στο 10').

Στη δεύτερη περίοδο η Γερμανία πέρασε μια περίοδο... αφλογιστίας απέναντι στη ζώνη των Πολωνών και το παιχνίδι ισορρόπησε εκ νέου (21-20 στο 15'). Όμως, αυτή η κατάσταση άλλαξε σε χρόνο dt. Τα διαδοχικά τρίποντα των Ομπστ, Τάις και Σρέντερ συνέβαλαν για ένα γρήγορο 13-0 που δημιούργησε νέα δεδομένα και... έλυσε τα χέρια των παικτών του Γκόρντον Χέρμπερτ (34-20 στο 18'). Έτσι, με τους φιλοξενούμενους να έχουν 9/26 σουτ και 9 λάθη στο πρώτο μέρος (2π. ο Έι Τζέι Σλότερ, 4π. ο Ματέους Πονίτκα), η «παρέα» του Σρέντερ (12π., 2ασ., 2κλ.) ολοκλήρωσε το ημίχρονο στο +13 (36-23).

Ο Μίκαλ Σοκολόφσκι βγήκε μπροστά για τους φιλοξενούμενους και έγινε διψήφιος (13π. στο 25'), αλλά η ομάδα του Χέρμπερτ διατηρούσε το προβάδισμα (48-36), κυρίως χάρη στην εξαιρετική all around παρουσία του Γιόχαν Βόιγκτμαν (8π., 8ρ., 6ασ., 2κλ. στο ίδιο σημείο). Ωστόσο, η second unit της Γερμανίας δεν απέδιδε το ίδιο καλά (1/7 σουτ ο Μαοντό Λο, στα... ρηχά ο Νικ Ουέιλερ Μπαμπ) και δυο πολωνικά τρίποντα έβαλαν νέο ενδιαφέρον στο ματς της 3ης θέσης (54-49 στο 30'). Να σημειώσουμε πως ο Σοκολόφσκι έμοιαζε ασταμάτητος επιθετικά, μετρώντας 18 πόντους με 7/13 προσπάθειες.

Το μομέντουμ έλεγε Πολωνία και το τρίποντο του «καυτού» Αλεκσάντερ Γκάρμπατζ (4/4 3π.) έφερε τον αγώνα σε... απόλυτη ισορροπία (59-59 στο 33'). Ο Χέρμπερτ κάλεσε τάιμ άουτ και η front line του βγήκε μπροστά (68-64 στο 35' με τρία τρίποντα των Τίεμαν - Βόιγκτμαν). Ο Σρέντερ στο πιο κομβικό σημείο της αναμέτρησης «έγραψε» ένα προσωπικό 5-0 και η Γερμανία βγήκε από τα... σχοινιά, αντιστρέφοντας την κατάσταση (73-64 στο 37'). Στην τελική ευθεία οι «μαχητικοί» Πολωνοί δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν εκ νέου, με τους οικοδεσπότες να φτάνουν στο χάλκινο μετάλλιο (82-69).

Τα Δεκάλεπτα: 19-14, 36-23, 54-49, 82-69.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.