Με δάκρυα στα μάτια στην μεικτή ζώνη ο Ποτσέκο: «Σοκάραμε τον πλανήτη» (vid)

Η μεγαλύτερη νίκη της ημέρας ανήκει στην Ιταλία. Η Σκουάντρα Ατζούρα επικράτησε της Σερβίας με 94-86 και έστειλε... σπίτι της την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτ.

Με το πέρας του αγώνα ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο, αν και είχε αποβληθεί, πανηγύρισε μαζί με τους συνεργάτες και τους παίκτες του τη μεγάλη νίκη, με την συγκίνηση να είναι έκδηλη. Τόσο κατά την παρουσία του πέριξ του παρκέ, όσο και στη μεικτή ζώνη.

Με δάκρυα στα μάτια και με τους παλμούς να πιάνουν... κόκκινο, ο εκδηλωτικός Ιταλός τεχνικός έλεγε μόνο μια φράση που ήταν χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατούσε στα ενδότερα της ομάδας.

«Σοκάραμε τον κόσμο». Με αυτές τις τρεις λέξεις ο Ποτσέκο είπε τα... πάντα όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί.

Gianmarco Pozzecco after Italy’s huge win vs Serbia: “We shocked the world. We shocked the world”. #EuroBasket @SdnaGr pic.twitter.com/JzGggjeJxD