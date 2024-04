You’ll Never Walk Alone: Από πού προήλθε το τραγούδι που ταυτίστηκε με τους οπαδούς της Λίβερπουλ (και όχι μόνο)

Τραγούδι από το μιούζικαλ των Ρότζερς και Χαμερστάιν Καρουζέλ (1945) και από τη δεκαετία του '60 ποδοσφαιρικός ύμνος, που ταυτίστηκε με τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Στις 19 Απριλίου 1945 ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ το μιούζικαλ των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Όσκαρ Χαμερστάιν Καρουζέλ, ένα από τα κορυφαία έργα του μουσικού θεάτρου, που έθεσε τους κανόνες του είδους. Το έργο, βασισμένο στο θεατρικό έργο του ούγγρου συγγραφέα Φέρεντς Μόλναρ Λίλιομ, μιλά για το έγκλημα, την αυτοκτονία και την κόλαση, θέματα ασυνήθιστα για ένα μιούζικαλ, μέσα από την ερωτική σχέση της Τζούλι, μιας νεαρής εργάτριας και του Μπίλι, ενός υπαλλήλου λούνα παρκ, σ' ένα ψαροχώρι της Νέας Αγγλίας.

Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι το You’ll Νever Walk Alone, το οποίο ακούγεται δύο φορές στη δεύτερη πράξη του μιούζικαλ. Την πρώτη φορά το τραγουδά η Νέτι (ανιψιά της Τζούλι), προκειμένου να της δώσει κουράγιο και να της συμπαρασταθεί για την αυτοκτονία του φίλου της Μπίλι και τη δεύτερη στην αποφοίτηση της Λουίζ, κόρης της Τζούλι και του Μπίλι. Ο Μπίλι προέβη στο απονενοημένο διάβημα, όταν απέτυχε να ληστέψει μια τράπεζα. Ήταν άνεργος, όπως και η φίλη του, που περίμενε παιδί.

Εκτός από την πρώτη διδάξασα Κριστίν Τζόνσον (1911-1910), το τραγούδι έχουν ερμηνεύσει σπουδαία ονόματα, όπως η Τζούντι Γκάρλαντ, ο Μπίλι Έκστιν, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πέρι Κόμο, ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Μπομπ Ντίλαν, η Αρίθα Φράνκλιν, ο Μπράιν Τέρφελ, η Ρενέ Φλέμινγκ και η «Αγία Τριάδα» των τενόρων (Παβαρότι, Καρέρας, Ντομίνγκο).

Το τραγούδι γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του το 1963, στην εκδοχή των Gerry and Pacemakers, ενός ποπ συγκροτήματος από το Λίβερπουλ, που συναγωνιζόταν τους Beatles στην αρχή της καριέρας τους. Αμέσως μετά το υιοθέτησαν ως ύμνο της ομάδας οι φανατικοί οπαδοί της Λίβερπουλ, οι περίφημοι Kop, και το τραγουδούν, πριν από τη σέντρα των εντός έδρας αγώνων της Λίβερπουλ. Οι λέξεις «You'll Never Walk Alone» είναι χαραγμένες κάτω από σήμα της ομάδας στην πύλη Σάνκλι του Άνφιλντ. Το τραγούδι των Pink Floyd Fearless, από το άλμπουμ του 1971 Meddle, περιέχει αποσπάσματα από το You'll Never Walk Alone, όπως το τραγουδούν οι οπαδοί της Λίβερπουλ.

Αργότερα, υιοθετήθηκε από τους οπαδούς και άλλων ομάδων, όπως της σκωτικής Σέλτικ, των ολλανδικών Φέγενορντ και Τβέντε, των γερμανικών Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μάιντς, Καϊζερλάουερν, Ζανκτ Πάουλι και Μπορούσια Μενχεγκλάντμπαχ, καθώς και της ιαπωνικής Τόκιο.

Το You'll Never Walk Alone έχει ανεβεί τέσσερις φορές στην κορυφή των τσαρτ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας.

Στις 27 Μαρτίου 1954 με τον Ρόι Χάμιλτον (ΗΠΑ).

Στις 31 Οκτωβρίου 1963 με τους Gerry and Pacemakers (Μεγάλη Βρετανία).

Στις 9 Ιουνίου 1985 με τους φιλάθλους της Λίβερπουλ (Μεγάλη Βρετανία).

Στις 3 Νοεμβρίου 1996 με το ντουέτο των Robson & Jerome (Μεγάλη Βρετανία).

You'll Never Walk Alone

Μουσική: Ρίτσαρντ Ρότζερς

Στίχοι: Οσκαρ Χαμερστάιν

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm

Is a golden sky

And the sweet silver song of the lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm

Is a golden sky

And the sweet silver song of the lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk

You'll never walk

You'll never walk alone.

Walk on...

Through the rain...

Walk on...

Through the rain

Walk through the wind

And your dreams be tossed and blown...

Walk on... (walk on)

Walk on... (walk on)

With hope (with hope)

In your heart...

And you'll never walk alone

You'll never walk alone.

Alone...

Walk on... (walk on)

Walk on... (walk on)

With hope (with hope)

In your heart...

And you'll never walk alone

You'll never walk alone.

Alone...

You'll never...

You'll never walk alone...

Walk on... (walk on)

Walk on... (walk on)

With hope (with hope)

In your heart...

And you'll never walk alone

You'll never walk alone.

Alone...

You'll never walk...

You'll never walk alone...

Πηγή: sansimera.gr