One more detail of Panathinaikos shirt for 2020/21 season! • Μία ακόμα λεπτομέρεια της φανέλας του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2020/21! #Panathinaikos paofc20_21 #LikeGreensDo #Kappa #Kit pic.twitter.com/lxu9p1NXPR