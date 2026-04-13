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Φαμπίνιο για μεγάλη ελληνική ομάδα - Πότε ήρθε στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο 32χρονος Βραζιλιάνος σταρ, με θητεία σε Λίβερπουλ και Μονακό και με «χρυσό» συμβόλαιο τώρα στην Αλ Ιτιχάντ, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη

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Φαμπίνιο για μεγάλη ελληνική ομάδα - Πότε ήρθε στην Ελλάδα