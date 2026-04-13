Φαμπίνιο για μεγάλη ελληνική ομάδα - Πότε ήρθε στην Ελλάδα

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος σταρ, με θητεία σε Λίβερπουλ και Μονακό και με «χρυσό» συμβόλαιο τώρα στην Αλ Ιτιχάντ, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη