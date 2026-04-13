Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Φαμπίνιο για μεγάλη ελληνική ομάδα - Πότε ήρθε στην Ελλάδα 13-04-2026 19:45 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Φαμπίνιο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 32χρονος Βραζιλιάνος σταρ, με θητεία σε Λίβερπουλ και Μονακό και με «χρυσό» συμβόλαιο τώρα στην Αλ Ιτιχάντ, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Η πιο ελληνική ομάδα της Super League menshouse.gr Ξέρει τους 9: Οι 2 θέσεις στην 11άδα με την Πάκσι που μπορεί να κάνει την έκπληξη ο Νίστρουπ menshouse.gr Τους άφησε όλους στα κρύα του λουτρού: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει απ’ τον Σύριζα ο Τσίπρας instanews.gr Σε σύστημα 4-2-3-1: Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ! menshouse.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr «Μην πω ονόματα που υποστηρίζεις»: Η απάντηση του Σπύρου Χαριτάτου μετά τις απειλές-ντροπή για τη ζωή του dailymedia.gr Φαμπίνιο για μεγάλη ελληνική ομάδα - Πότε ήρθε στην Ελλάδα SHARE