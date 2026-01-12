Μίλησε για σεβασμό στους νεκρούς ο Λιάγκας, ξεχνώντας τι έκανε όταν πέθανε ο Μπάλντοκ…

Ξεκάθαρη υποκρισία. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Αρκετές συζητήσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή του στον ΑΝΤ1, με αφορμή την τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη. Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ενοχλημένος από την προβολή πλάνων on air, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού και λέγοντας ότι «ο σεβασμός στη μνήμη του νεκρού στην Ελλάδα ακόμα αναζητείται».

Στο σχόλιό του, ο Λιάγκας επέλεξε να εστιάσει ονομαστικά στην παρουσία του Γιάννη Λάτσιου και της Ελένης Μενεγάκη στην κηδεία, σχολιάζοντας εμμέσως την επιλογή να καταγραφούν τηλεοπτικά και να προβληθούν πλάνα με συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Κοίτα ποιος μιλάει…» θα αναρωτηθείτε, και με το δίκιο σας. Διότι αυτά ειπώθηκαν από τον ίδιο που τον Νοέμβριο του 2024 βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές, και δίκαιες, αντιδράσεις για ρεπορτάζ της εκπομπής του σχετικά με τον θάνατο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ. Τότε το πρωινό του ΑΝΤ1, την επομένη του θανάτου του δύσμοιρου ποδοσφαιριστή που άφησε πίσω οικογένεια, έκανε… ρεπορτάζ ως και για τα WC και τα τετραγωνικά της βίλας του την ώρα που η χώρα ήταν σοκαρισμένη και σε πένθος.

Αφού όλη η Ελλάδα, μέσω social media αλλά και σχόλια σε άλλες εκπομπές, έκραξε όσο δεν πάει την εν λόγω εμετική ανοησία ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη ωστόσο αρκετοί χορηγοί της εκπομπής αποχώρησαν, πανελίστρια της εκπομπής παραιτήθηκε για να ανακαλέσει αργότερα, η ΕΣΗΕΑ τον κάλεσε σε απολογία στο Πειθαρχικό και τον διέγραψε για ένα χρόνο από τα μητρώα της, με τον Λιάγκα αργότερα να λέει υποκριτικά πως αποχωρεί από το δημοσιογραφικό, συνδικαλιστικό όργανο.

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