Ο Τζαβέλλας που είναι... ψημένος για Παναθηναϊκό, τα δεδομένα για Καμαρά και Ολυμπιακό και το... φλέρτ Αραούχο - ΑΕΚ. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Παρεξηγημένο παιδί, μα ακόμη και στα 33 του μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τον Λουκάκου! Ποδοσφαιρικά ανθεκτικός. Αναγεννημένος εδώ και μία τριετία στην Αλάνιασπορ, αλλά τον έχει πιάσει η παλιννόστηση. Πλέον με νέο μέλος στη φαμίλια και δίχως agent αφότου πήγε στην Τουρκία, ο Γιώργος Τζαβέλλας «ψήνεται», όπως αποκαλύψαμε για την επιστροφή στην Ελλάδα και δη τον Παναθηναϊκό. Πως γίνεται το κονέ; Η Αλάνιασπορ με 3-4 κατοστάρικα τον έχει βάλει στο πρώτο αεροπλάνο, εκείνος πλέον δεν «καίγεται» τόσο για τα χρήματα, όσο για τον δρόμο της επιστροφής στα πάτρια εδάφη. Ποιος θα σηκώσει πρώτος το τηλέφωνο;(SPORTIME)

*Στον Ολυμπιακό τα δύο ανοιχτά «μέτωπα» στο θέμα του εξτρέμ είναι αυτά του Ενταό της Καραγκιουμρούκ και του Ρομέν Ντελ Καστίγιο της Ρεν, ενώ πάντοτε ψηλά στη λίστα βρίσκονται οι Ενκουντού και Νέλσον. Για τον Ντελ Καστίγιο ο Μαρτίνς είναι θετικός στο να γίνει η μεταγραφή και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει διαμηνύσει στους ατζέντηδες του πως είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε διερευνητικές επαφές με την Ρεν και προσπαθούν να βρουν όλα τα παράθυρα που υπάρχουν, έτσι ώστε να μη φύγει και μια... περιουσία για την απόκτηση ενός συμπληρωματικού εξτρέμ. Ο ενθουσιασμός του Ντελ Καστίγιο αποτελεί σύμμαχο του Ολυμπιακού και η υπόθεση αναμένεται να τελειώσει πολύ σύντομα είτε θετικά είτε αρνητικά. (ΦΩΣ)

*Δεν αντιλέγουμε ότι το development του Καμαρά την τελευταία 3ετία είναι άξιο αναφοράς. Και μάλιστα σε σημείο που να εικάζεται πως πλέον δεν τον «χωράει» ο Ολυμπιακός και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το deal. Πάντως, 20 «χαρτιά» που διαβάζω, έχω αμφιβολίες. Ακόμη και τα 15 που γράφτηκαν για την Σεβίλλη ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας. Ο Μόντι έχει μάθει να «πουλάει» ακριβά (σ.σ.: για τον Κουντέ αξιώνει 60 μύρια at least), όχι να αγοράζει υπεραξία! Φανταστείτε πως πέρυσι τέτοια εποχή για τον Τσιμίκα οριακά οι Σεβιγιάνοι να έφθαναν τα 12 εκατ. ευρώ plus μπόνους επίτευξης στόχων σε συλλογικό επίπεδο. Ο Μαντί Καμαρά όντως από πέρυσι είναι στα μπλοκάκια της ισπανικής ομάδας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμη να ανοίξει το σεντούκι της για τόσα χρήματα. (SPORTIME)

*Μπορεί στον Ολυμπιακό να σηκώνεται μπόλικη… σκόνη σχετικά με τις κινήσεις της πειραϊκής ομάδας για την ενίσχυση στις θέσεις των εξτρέμ, ωστόσο την ίδια στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνονται τα ίδιο δυνατά και την απόκτηση νέου τερματοφύλακα, χωρίς φυσικά οι ματιές του να αρχίζουν και να τελειώνουν στον Τζίτζι Μπουφόν. Κάτι που σημαίνει πως ο Ζοσέ Σα οδεύει προς… περήφανη πώληση το φετινό καλοκαίρι.(FORZA)

*Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ήρθε σχεδόν τζάμπα στους «πράσινους» και μετά από δύο σεζόν, έστω κι αν πέρασε… δύσκολα, ανέβασε την αξία του. Εκτός των άλλων, ο Μακέντα έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με τον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι του οποίου δεν έχουν αποφασίσει, αν τον αφήσουν ελεύθερο ή αν πουλήσουν τα δικαιώματά του. Μπορεί ο Άρης να περιμένει τι θα κάνει η ομάδα της Αθήνας; Προφανώς και όχι, γι΄αυτό και έχει εστιάσει σε άλλες δυο-τρεις καλές περιπτώσεις, όπως σας μεταφέραμε πρόσφατα. (METROSPORT)

*Το δρόμο του επαναπατρισμού θέλει να ακολουθήσει ο Γιώργος Τζαβέλλα. Μάλιστα μεσούσης της σεζόν επιχείρησε να «σκαλίσει» την προοπτική της καλοκαιρινής μεταγραφής στην ΑΕΚ, μέσω του άλλοτε συμπαίκτη του στην Αλάνιασπορ και πρώην παίκτη της Ένωσης, Τάσου Μπακασέτα. Στην ΑΕΚ δεν ήταν ούτε «ζεστοί» ούτε αρνητικοί σε πρώτο χρόνο και άφησαν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον. (FORZA)

* Όταν ο μεγαλομάνατζερ Ζόρζε Μέντες κάνει το κουμάντο στη Γουλβς και μπορεί να... ανεβοκατεβάζει παίκτες και προπονητές όποτε θελήσει ο ίδιος, τότε τα πράγματα για τον Ζοσέ Σα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Μπορεί για την ώρα να μην υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ωστόσο οι Άγγλοι εκτιμούν ότι ο Ρουί Πατρίσιο, που βρίσκεται με το ενάμισι πόδι εκτός Γουλβς, αναμένεται να παραδώσει τη σκυτάλη στα γκολπόστ στον Σα που ανήκει στο πελατολόγιο του Μέντες. Στο νησί έχει σημάνει συναγερμός με τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Πατρίσιο με προορισμό την Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα. Ο Πορτογάλος γκολκίπερ, που βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής για το Γιούρο και έπαιξε στο χθεσινό φιλικό 0-0 με την Ισπανία, έχει κλείσει τον κύκλο του στο Γουλβερχάμπτον και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ένα βήμα που πιθανότατα θα τον βρει στην... αγκαλιά του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρόμα. Εφόσον λοιπόν επιτευχθεί το ντιλ ανάμεσα σε Γουλβς και Ρόμα για τον Πατρίσιο, τότε αυτομάτως ο Ζοσέ Σα είναι βασικός υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει στους «λύκους». Θυμίζουμε ότι ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έχει ρήτρα 15 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά είναι χρήματα που μια αγγλική ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα να τα δώσει. Είπαμε όμως, κουμάντο σε αυτή την υπόθεση κάνει ο Μέντες. Αν αποφασίσει να πάει τον Σα στη Γουλβς, θα κινήσει γη και ουρανό για να γίνει η μεταγραφή... (ΦΩΣ)

* Έχει αρκετούς υποστηρικτές ο Μανούσος σε πολλές ομάδες. Άρα, από τη δική του απόφαση εξαρτάται η επόμενη μέρα της καριέρας του. Ο Μυτιληνιός έχει φαν και στη Νίκαια, αν και μπορεί να καθυστερήσουν οι μεταγραφές, διότι πρέπει να δουν πρωτίστως τι θα γίνει με τους παίκτες που βρίσκονται ήδη στο ρόστερ του Ιωνικού. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι κάποιοι στο επιτελείο προτιμούν τον Μανούσο. (SPORTDAY)

* Η Μπόκα Τζούνιορς δεν προχώρησε στην ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Φράνκο Σολδάνο από τον Ολυμπιακό (5.000.000 δολάρια) και μετά από δύο δανεισμούς στην ομάδα του Μπουένος Άιρες, ο Αργεντινός σέντερ φορ είναι έτοιμος να αλλάξει πάλι φανέλα. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής δεν είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει στη χώρα μας (έχει συμβόλαιο με την πειραϊκή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2023), καθώς ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν δείξει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Εστουντιάντες και η Αρχεντίνος Τζούνιορ. Οι διοικήσεις των δύο συλλόγων έχουν πλευρίσει τον εκπρόσωπο του Σολδάνο και μέσα στον μήνα αναμένονται εξελίξεις.(ΦΩΣ)

* Αναφέρθηκα νωρίτερα στον Αραούχο και στην γκέλα του Μελισσανίδη, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τον «Τσίνο». Εκείνο που ακόμα δεν έχω δει είναι μία δήλωση του Αργεντινού υπέρ της ΑΕΚ. Έστω μία ανάρτηση. Ο Σέρχιο... παίζει μπάλα για χάρη του Ραμίρεθ. Τρεις φορές ο Μελισσανίδης τον άφησε στη Λας Πάλμας. Ακόμα και πέρυσι, όταν άκουσε τον Καρέρα επειδή του βγήκε πιο φτηνός ο Ενομπακάρε. (SPORTDAY)