Most Valuable… Drink!

View this post on Instagram

Η επιτυχία πηγάζει μέσα μας! Στη souroti είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για τη διάκρισή μας στα Superior Taste Awards. Είναι η απόλυτη αναγνώριση της συνεχούς μας προσπάθειας, αλλά και της προτίμησης των καταναλωτών μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα, με γεύσεις που βραβεύονται! #souroti #superiortasteawards