Τέλος εποχής: Ο Ψάρρας αποχωρεί από τον Μίλωνα μετά από 6 χρόνια

Ο Μίλων προχωρά σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία, καθώς ολοκληρώνεται η εξαετής συνεργασία με τον Σάκη Ψάρρα.

Η διοίκηση του Μίλωνα έχει αποφασίσει να στραφεί σε λύση από το εξωτερικό για τη νέα σεζόν, με τους Βασίλη Μηνούδη και Ηλία Λάππα να εξετάζουν ήδη περιπτώσεις ξένων τεχνικών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Σάκη Ψάρρα, ο Μίλων γνώρισε την πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας του στο ανδρικό βόλεϊ, καθιερώθηκε στις πρώτες θέσεις της Volley League και εξασφάλισε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή παρουσία.

Ξεχωρίζουν η 3η θέση στο πρωτάθλημα, η συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου και η πορεία έως τις κορυφαίες ομάδες του CEV Cup τη σεζόν 2023-24, ενώ και τα επόμενα χρόνια η ομάδα διατήρησε σταθερά υψηλή απόδοση.

Τη φετινή σεζόν, ο Μίλων τερμάτισε 2ος στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 15-3, αλλά αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον ΠΑΟΚ σε πέμπτο αγώνα.