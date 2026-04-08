Ο φοβερός ΖΑΟΝ το έκανε ξανά! Γύρισε από το 0-2 και νίκησε με 3-2 σετ την ΑΕΚ στο Ζηρίνειο, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και πανηγυρίζοντας ιστορική πρόκριση στους τελικούς της Volley League Γυναικών έπειτα από 45 χρόνια.

Η ομάδα της Κηφισιάς επανέλαβε την εικόνα του πρώτου ημιτελικού στο Ολυμπιακό Χωριό, «τούμπαρε» την ΑΕΚ και, με επιβλητική εμφάνιση στο tie break, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ελπίδας Τικμανίδου και της Φερονίκης Ζιώγα, οι οποίες σημείωσαν 27 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Εξαιρετική ήταν και η Έρικα Γράβαρη, που ξεχώρισε ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία του τέταρτου και πέμπτου σετ, τόσο στο μπλοκ όσο και στην επίθεση.

Έτσι, εξασφάλισε το εισιτήριο και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για τον τίτλο του πρωταθλητή, καθώς οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-1 στη Σαντορίνη και έκαναν το 2-0 στη σειρά με τον ΑΟ Θήρας.

Το ματς

Ο ΖΑΟΝ μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ και προηγήθηκε 6-4, όμως η ΑΕΚ αντέδρασε γρήγορα και πέρασε μπροστά με 9-11, εκμεταλλευόμενη λάθη των γηπεδούχων. Το σετ έμεινε αμφίρροπο μέχρι το 11-11, ωστόσο η «Ένωση» πήρε εκ νέου προβάδισμα (13-15) και διατήρησε τον έλεγχο. Παρά τη μείωση του ΖΑΟΝ σε 20-22, οι φιλοξενούμενες βρήκαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία και «καθάρισαν» το σετ με 25-21 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 11-11, με την ΑΕΚ να ξεφεύγει στη συνέχεια με 16-18 και να αυξάνει τη διαφορά στο 17-20. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 22-24, όμως η ΑΕΚ κράτησε την ψυχραιμία της και έφτασε στο 25-22, κάνοντας το 0-2 στα σετ.

Ο ΖΑΟΝ μπήκε με ενέργεια στο τρίτο σετ και πήρε από νωρίς προβάδισμα 4-0, το οποίο διεύρυνε γρήγορα στο 7-1 με Ζιώγα και Νικόλοβα. Η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο (12-4), με την ομάδα της Κηφισιάς να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας αρχικά σε 13-9 και στη συνέχεια σε 18-15, ενώ πλησίασε και στο 20-18, βάζοντας πίεση στο φινάλε. Ωστόσο, ο ΖΑΟΝ βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και ξέφυγε ξανά με 22-18, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το σετ. Στα τελευταία σημεία, οι γηπεδούχες διατήρησαν τη συγκέντρωσή τους και έκλεισαν το σετ με 25-21, μειώνοντας σε 2-1 και επιστρέφοντας δυναμικά στο παιχνίδι.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 17-16. Σε εκείνο το σημείο, ο ΖΑΟΝ ανέβασε ρυθμό και με σερί 3-0 ξέφυγε στο 20-16, βάζοντας τις βάσεις για την ισοφάριση. Η ΑΕΚ μείωσε σε 20-17, όμως η ομάδα της Κηφισιάς απάντησε άμεσα και με νέο σερί έφτασε στο 24-17, αποκτώντας πολλαπλά σετ μπολ. Τελικά, «έκλεισε» το σετ και ισοφάρισε σε 2-2, στέλνοντας το παιχνίδι στο tie break.

Με την ψυχολογία υπέρ του, ο ΖΑΟΝ μπήκε εντυπωσιακά στο πέμπτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα 6-0 και διευρύνοντάς το στο 8-1. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να επιστρέψει, με τις γηπεδούχες να διατηρούν τον έλεγχο και να φτάνουν στο 15-9, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μουλά Ειρ., Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σωνάκης, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 14-16, 18-21, 21-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 18-21, 22-25

3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-18, 25-21

4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-20

5ο σετ: 5-0, 10-5, 12-8, 15-9

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 11 άσσους, 66 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-20, 15-09) σε 133′

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 9 (5/11 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Τικμανίδου 27 (25/46 επ., 2 άσσοι, 36% υπ. – 18% άριστες), Αλεξάκου 2 (1/15 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 24% άριστες), Ζιώγα 20 (19/56 επ., 1 άσσος), Γράβαρη 14 (8/14 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 4 (3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 58% υπ. – 37% άριστες), Νικόλοβα 10 (8/21 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ. – 22% άριστες).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 11 (6/18 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Μπουρτέα 15 (11/26 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 13% άριστες), Ντιουφ 28 (25/65 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καββαδία 11 (6/14 επ., 5 μπλοκ), Κυπαρίσση 15 (14/45 επ., 1 άσσος, 42% υπ. – 27% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 47% υπ. -29% άριστες).