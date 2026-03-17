Κιαπίνι: «Η ομάδα είναι έτοιμη γιατί έχουμε δουλέψει για αυτές τις στιγμές»

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, για τον αυριανό τελικό του Challenge Cup απέναντι στην Βαλεφόλια και την παρουσία του κόσμου της ομάδας.

Έτοιμος όπως ανέφερε ο προπονητής του, Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι ο Παναθηναϊκός ενόψει του δεύτερου τελικού για το Challenge Cup κόντρα στην Βαλεφόλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός προπονητής:

«Το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μία παρόμοια κατάσταση. Θα δώσουμε τα πάντα. Η ομάδα είναι έτοιμη γιατί δουλεύουμε από την αρχή της χρονιάς για αυτόν τον σκοπό. Παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Στο πρώτο ματς αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην επίθεσή μας.

Η τακτική θα είναι πολύ σημαντική, αλλά το κλειδί θα είναι η ψυχολογική μας προετοιμασία και να αποδώσουμε στο 100% από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ ωραίο που ο κόσμος ασχολείται με τον αγώνα. Αλλά πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, αλλά τα στοιχεία εκτός του ματς, όπως η ανυπομονησία του κόσμου δεν παίζουν ρόλο στο παιχνίδι».

O προπονητής της Βαλεφόλια Αντρέα Πιστόλα τόνισε: «Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είμαστε έτοιμοι, όμως, και έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν για αυτές τις στιγμές. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας».