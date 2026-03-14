Ο Μίλωνας με εκπληκτικά ποσοστά στην επίθεση νίκησε άνετα τον ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Volley League.

Ο Μίλωνας παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμος πνευματικά και αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ μετά το 20 ήταν ακίνδυνος και η ομάδα της Νέας Σμύρνης παίρνοντας μία μεγάλη νίκη με 3-0, έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Το πρώτο σετ κύλησε για αρκετή ώρα με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να ξεφύγει όταν βρέθηκε μπροστά με 15-16, όμως δεν αξιοποίησε την κόντρα μπάλα με τον Κόλεφ για να αυξήσει τη διαφορά.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Μίλων ανέβασε την απόδοσή του και με πρωταγωνιστές τους Σχάουτεν και Νανόπουλο πήρε προβάδισμα με 20-18 και λίγο αργότερα με 22-19. Οι παίκτες του Μαμάη δεν κατάφεραν να βρουν απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το σετ με 25-22, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και μέσα από την πίεση στο μπλοκ, κυρίως με τον Κόλεφ, κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Με επιθέσεις των Ερνάντες και Γαλιώτου ο Δικέφαλος έφερε το σκορ στα ίσα (13-13) από το 13-10, ενώ με μπλοκ του Κοβάσεβιτς πέρασε μπροστά με 14-15. Παρ’ όλα αυτά, ο Μίλων βρήκε ξανά λύσεις και με τον Αγκάμεζ πήρε και πάλι προβάδισμα (17-16).

Αν και οι γηπεδούχοι έχασαν αρκετά σερβίς δίνοντας πόντους στον αντίπαλο, στην επίθεση είχαν τις απαντήσεις και έφτασαν στο 23-21. Όπως και στο πρώτο σετ, έτσι και στο δεύτερο, ο Μίλων το κατέκτησε με 25-22, παίρνοντας σαφές προβάδισμα με 2-0.

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, εκμεταλλευόμενοι την ψυχολογία που είχαν αποκτήσει. Με τον Νανόπουλο να δίνει λύσεις στην επίθεση, ο Μίλων προηγήθηκε με 7-3. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ και με τον Τζέντρικ κατάφερε να μειώσει στο 13-12, όμως η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Με τον Πολούγιαν η διαφορά άνοιξε ξανά στο 17-13 και παρέμεινε σε ασφαλή επίπεδα μέχρι το 24-20.

Ο Δικέφαλος μείωσε σε 24-22 μετά από λάθος των αντιπάλων και επίθεση του Ερνάντες, αλλά ο Σχάουτεν έδωσε την τελευταία λέξη, διαμορφώνοντας το 25-22 και σφραγίζοντας τη νίκη του Μίλωνα με 3-0 σετ.

Τα σετ: 25-22, 25-22, 25-22