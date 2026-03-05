Allwyn Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Σήμερα οι ημιτελικοί στη Χαλκίδα, ΑΟ Θήρας-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-Πανιώνιος

Το Allwyn Final-4 Κυπέλλου γυναικών στο βόλεϊ ανοίγει σήμερα αυλαία με τους δύο ημιτελικούς στη Χαλκίδα.

Με την αναμέτρηση ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία του Allwyn Final 4 κυπέλλου γυναικών 2026 που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα. Οι δύο ομάδες ήταν το ζευγάρι του τελικού του 2021 με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 3-0 το κλειστό της Ηλιούπολης και να πανηγυρίζει τον μοναδικό έως τώρα τίτλο στην ιστορία του.

Οι ασπρόμαυρες αγωνίζονται για δεύτερη φορά σε Final Four (η πρώτη στην Άρτα το 2023), ενώ για τον ΑΟ Θήρας αυτή είναι η έβδομη παρουσία σε τελική φάση κυπέλλου έχοντας αγωνιστεί σε τρεις τελικούς. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες πριν από δέκα ημέρες στην Σαντορίνη για την Volley League γυναικών με τον ΑΟ Θήρας να επικρατεί 3-0, ενώ η ομάδα των Κυκλάδων είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο με 3-2 στο κλειστό της Μίκρας.

Ο ΑΟ Θήρας ταξίδεψε στη Χαλκίδα χωρίς την Αμερικανίδα Σιμόν Άμποτ η οποία υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατο της και δεν υπολογίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν από τον Μανώλη Σκουλικάρη, ενώ στον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα και έχει όλες τις αθλήτριες στην διάθεσή του.

Το ζευγάρι του περσινού τελικού Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών, συνθέτει τον δεύτερο ημιτελικό του Allwyn Final 4 2026. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός (είχε επικρατήσει με 3-2 στον δραματικό τελικό της Κοζάνης) αντιμετωπίζει τον περσινό φιναλίστ Πανιώνιο Betsson στο τέταρτο φετινό ραντεβού των δύο ομάδων…

Έχουν ήδη προηγηθεί οι αναμετρήσεις τους για την Volley League γυναικών (η κάθε ομάδα κέρδισε στην έδρα της με 3-1), αλλά και στις 23/12 το Super Cup powered by Protergia, όπου ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-2 πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του.

Οι ερυθρόλευκες βρίσκονται στην 2η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα, ενώ οι κυανέρυθρες στην 3η.

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες κατακτήσεις τίτλων στον θεσμό (11 συνολικά) και μετά την Κοζάνη θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα του, ενώ ο Πανιώνιος στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του σε Final 4 αναζητεί τον πρώτο του τίτλο.

Στις ερυθρόλευκες ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς θα έχει στη διάθεση του μετά από αρκετές εβδομάδες την Ιταλίδα πασαδόρο Ντι Ιούλιο που ξεπέρασε τον τραυματισμό της στο χέρι, ενώ στις κυανέρυθρες ο Γιουνούς Οτσάλ έχει όλες τις αθλήτριες στη διάθεσή του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ημιτελικοί

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Α’ Ημιτελικός, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Φραγκάκης, Τσιούλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Πέρρος, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Γραμματεία: Μπίτσικα, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ..

Β’ Ημιτελικός, 20.00 (EΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Παρατηρητής διαιτησίας Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Πέρρος, Επόπτες: Τουκτούκας, Δημόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ..

Τελικός

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

21.00 (ΕΡΤ-2): Νικητής Α’ Ημιτελικού – Νικητής Β’ Ημιτελικού