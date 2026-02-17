Ο ΠΑΟΚ πληρώνοντας το κακό του ξεκίνημα (0-2) δεν κατάφερε να κάνει την σπουδαία ανατροπή επί της Άαλστ και με 2-3 (όπως ηττήθηκε και στο Βέλγιο) ολοκλήρωσε τις φετινές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φτάνοντας μέχρι την οκτάδα του θεσμού.

Η αθλητικότητα της Άαλστ κέρδισε την εμπειρία του ΠΑΟΚ και με δύο νίκες σε τάι μπρέικ (3-2, 2-3) οι Βέλγοι προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Challenge Cup, με τον Δικέφαλο να κάνει σπουδαία προσπάθεια αλλά να μένει στο φινάλε με το... «αχ».

Η Άαλστ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με τα λάθη του ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-8 και 8-12, με τον Δικέφαλο να έχει μοναδική επιθετική λύση τον Φερνάντο Ερνάντεζ. Με άσσο του Κουβανού ο Δικέφαλος μείωσε σε 14-15 ωστόσο οι Βέλγοι είχαν τις λύσεις και με τους Μάρκες και Ρέμπελ πήραν απόσταση εκ νέου με 16-19. Δια χειρός Κοβάσεβιτς οι ασπρόμαυροι πλησίασαν στους 2 (20-22) ωστόσο ένα 0-3 σερί της Λίντεμανς με καλό μπλοκ έφερε το 0-1 με 20-25.

Και στο δεύτερο σετ οι Βέλγοι έκαναν εξαιρετική εκκίνηση και με τον Ρέμπελ να εκτελεί από επίθεση και σερβίς πήραν γρήγορα το πάνω χέρι με 5-8 και 9-12 από τον Μάρκες. Με μπλοκ του Βόρτελμπουρ η Άαλστ ξέφυγε ακόμη περισσότερο (14-19) με τον ΠΑΟΚ όμως να επιστρέφει αφού ο Κοβάσεβιτς το πήρε πάνω του και μείωσε σε 19-21. Πάνω που ο Δικέφαλος πήγε να ξαναμπεί στο ματς, οι Βέλγοι είχαν μπλοκ και άσσο και με 21-25 έκαναν το 0-2 και πήραν ισχυρό προβάδισμα νίκης στο Παλατάκι.

Με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και τον Κοβάσεβιτς να παίρνει επ' ώμου την επίθεση ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα με 3-1 και εκμεταλλευόμενος τα λάθη των Βέλγων ο Δικέφαλος ξέφυγε με 9-4 και 14-7. Εκεί, ένα σερί της Άαλστ από τα σερβίς του Ρέμπελ που ήταν μεγάλη επιθετική απειλή πλησίασε στους δύο με 14-12 ωστόσο η ομάδα του Βαλάντη βρήκε τις λύσεις να πάρει και πάλι απόσταση με 19-15 από άσσο του Κοβάσεβιτς. Με τον Κοκκινάκη ο ΠΑΟΚ έκανε το 23-19 και με 25-19 ο Δικέφαλος μείωσε σε 1-2.

Στο τέταρτο σετ και με άσσο του Τζιόνι η Άαλστ πήρε το πάνω χέρι με 10-12 ωστόσο οι ασπρόμαυροι έβγαλαν αντίδραση και με σερί 4-0 κυρίως από τον Κοβάσεβιτς προσπέρασαν με 14-13, το οποίο λίγη αργότερα έγινε 19-16 με άσσο του Κόλεφ. Παρά το 22-18 του ΠΑΟΚ, οι Βέλγοι και πάλι με τα σερβίς του Ρέμπελ και πολλή τύχη ισοφάρισαν σε 22-22 και έκαναν... θρίλερ το σετ.

Τελικά, αυτό κατέληξε σε ασπρόμαυρα χέρια αφού με δύο λάθη των φιλοξενούμενων στο σερβίς και έναν πόντο του Κοβάσεβιτς ο Δικέφαλος έκανε το 25-23 και έστειλε την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ η Άαλστ με άσσο του Σλάιτ πήρε προβάδισμα με 5-7 και 6-8 ενώ με σπασίματα από το μπλοκ ξέφυγε σε ένα κρίσιμο σημείο με 7-10 από πάιπ του Τζιάνι. Ο ΠΑΟΚ με ένα μικρό 2-0 μείωσε σε 9-10 ωστόσο οι Βέλγοι ήταν καλύτεροι στο τάι μπρέικ και με 12-15, διαχειριζόμενοι εξαιρετικά τις δύσκολες καταστάσεις, νίκησαν με 2-3 και πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 14-16, 18-21, 20-25

2ο σετ: 5-8, 13-16, 16-21, 21-25

3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-18, 25-19

4ο σετ: 7-8, 16-14, 21-17, 25-23

5ο σετ: 4-5, 7-10, 10-12, 12-15

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων και της Άαλστ προήλθαν από 10 άσσους, 52 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (20-25, 21-25, 25-19, 25-23, 12-15) σε 129'

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (2/7 επ., 4 μπλοκ), Κοκκινάκης 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. - 35% άριστες), Κόλεφ 13 (8/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/30 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 22 (19/46 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 18% άριστες) / Καρασαββίδης (λ, 56% υπ. - 35% άριστες), Μιχελάκης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.

ΑΑΛΣΤ (Φράνκ Ντεπέστελε): Βόρτελμποερ 9 (3/4 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Σλιτ 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μαρκές 23 (19/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 68% υπ. - 32% άριστες), Τζιάνι 17 (12/26 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 14% άριστες), Ρέμπελ 17 (13/32 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βλάχοβιτς 8 (3/13 επ., 5 μπλοκ) / Βερβίμπ (λ, 45% υπ. - 17% άριστες), Βαν Ντε Βέλντε, Μέρτενς 1 (1 μπλοκ).