Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ με 3-1 σετ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και κατέκτησαν τα δύο πρώτα σετ με σχετική άνεση. Η ΑΕΚ αντέδρασε στο τρίτο, μειώνοντας σε 2-1, όμως η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ξανά την απόδοσή της στο τέταρτο σετ και «σφράγισε» τη νίκη.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η λειτουργία του στο μπλοκ (16π.) και στην άμυνα, αλλά και η εντυπωσιακή παρουσία της Κούμπουρα, που ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ πλήρωσε τα χαμηλά ποσοστά στην επίθεση, καθώς και την απουσία της Γιουζγκέντς.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς, πέντε πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό (50). Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ παρέμεινε στην 7η θέση με 25 βαθμούς, όσους έχει και η Θέτιδα.

Το ματς

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ και προηγήθηκε 8-5 με την Κυπαρίσση, όμως το μπλοκ του Ολυμπιακού άλλαξε άμεσα την εικόνα. Με σερί 5-0 οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα, ενώ η Κονέο και η Στεβάνοβιτς κυριάρχησαν στο φιλέ, ανοίγοντας τη διαφορά. Η Αμπντεραχίμ «σφράγισε» το 16-25 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, η ομάδα του Πειραιά μπήκε αποφασιστικά και με την Κούμπουρα πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Παρά τις προσπάθειες της Ντιούφ να κρατήσει την ΑΕΚ κοντά στο σκορ, ο Ολυμπιακός «έτρεξε» επιμέρους 8-1 και εκτόξευσε τη διαφορά. Η αλλαγή πασαδόρου από τον Κοβάσεβιτς έφερε προσωρινή αντίδραση για την ΑΕΚ, όμως μπλοκ της Κούμπουρα διαμόρφωσε το 19-25 και το 0-2.

Η ΑΕΚ αντέδρασε στο τρίτο σετ. Με μπλοκ της Ματέι και επιθέσεις της Κιουτσιούκη πέρασε μπροστά, εκμεταλλευόμενη μια μικρή χαλάρωση του Ολυμπιακού. Παρότι οι φιλοξενούμενες ισοφάρισαν σε 18-18, η Ένωση έκανε σερί 7-1 και με μπλοκ άουτ της Ματέι μείωσε σε 1-2 (25-19).

Στο τέταρτο σετ, όμως, ο Ολυμπιακός επέβαλε ξανά τον ρυθμό του. Με πίεση από το σερβίς και σταθερό μπλοκ, ξέφυγε από νωρίς, ενώ η Κούμπουρα συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση. Η διαφορά άνοιξε γρήγορα και το 14-25 ήρθε φυσιολογικά, με την άστοχη επίθεση της Κιουτσιούκη να ολοκληρώνει την αναμέτρηση.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Χατζηβασιλείου, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Οσιπίδης, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 10-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 5-8, 9-16, 10-21, 19-25

3ο σετ: 8-7, 15-16, 21-18, 25-19

4ο σετ: 3-8, 7-16, 11-21, 14-25

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 4 άσσους, 47 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσσους, 54 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) σε 107'

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 11 (9/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 6 (4/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπουρτέα 9 (8/30 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. - 22% άριστες), Ντιουφ 9 (9/43 επ.), Κυπαρίσση 15 (14/42 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 16% άριστες), Σέτναν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 52% υπ. - 22% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 2 (1/16 επ., 1 άσσος, 20% υπ. - 10% άριστες), Καββαδία 1 (1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 2 (2 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 8 (4/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (19/55 επ., 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (4/12 επ., 6 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (13/31 επ., 1 άσσος, 54% υπ. - 21% άριστες), Κόνεο 16 (13/37 επ., 3 μπλοκ, 32% υπ. - 16% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 52% υπ. - 24% άριστες), Σαμπάτη (λ), Καρκάσες 1 (1/1 επ.), Ζαφειρίου.