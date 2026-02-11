Ο καλύτερος φετινός ΠΑΟΚ απέκλεισε στο Μετς τον αήττητο μέχρι σήμερα Παναθηναϊκό με 3-1 σετ και πάει στο F4 του Κυπέλλου για να το πάρει!

Μεγάλη εμφάνιση και πρόκριση στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας για τον ΠΑΟΚ, με νίκη 3-1 σετ απέναντι στον «άδειο» από ενέργεια Παναθηναϊκό.

Τον Α.Ο. Θήρας θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό οι «ασπρόμαυρες», εκτός για δεύτερο σερί Final Four ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα της αναμέτρησης με αρκετές διαφοροποιήσεις στο σκορ, ώσπου ο ΠΑΟΚ πήγε στο +2 (10-12) με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνει το πρώτο time out του αγώνα. Κάτι που βοήθησε τις γηπεδούχες αφού ισοφάρισαν σε 13-13. Όμως ο «δικέφαλος του Βορρά» με 2 σερί εύστοχες επιθέσεις της Τάουμπνερ και μπλοκ από την Τοντάι, απέκτησε διαφορά 5 πόντων σε σημαντικό σημείο (17-22). Με μπλοκ της Μπάκα ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο σετ (20-25).

Το δεύτερο σετ άρχισε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά με 2 (6-4), ο ΠΑΟΚ το ανέτρεψε και απέκτησε εκείνος προβάδισμα 2 πόντων (10-12). Χωρίς όμως να το διατηρεί για πολύ αφού οι «πράσινες» το γύρισαν σε 14-13. Δεν σταμάτησαν εκεί γιατί με 2 διαδοχικά μπλοκ από Τάνη, Σάμανταν, άσο της ΛαμπΚόφσκα και άστοχη επίθεση της Σίζαρ «ξέφυγαν» με 5 πόντους (19-14). Έτσι ο Παναθηναϊκός έφερε στα ίσα τα σετ ύστερα από πόντο της Παπαγεωργίου (25-19).

Στο τρίτο σετ από νωρίς πήγε ο ΠΑΟΚ στο +5 (2-7). Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση ισοφαρίζοντας σε 7-7. Ύστερα από εκείνο το σημείο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, ώσπου το «τριφύλλι» στα μέσα του σετ πήρε ένα μικρό προβάδισμα με 2 (16-14), χωρίς όμως να το διαφυλάσσει γιατί οι φιλοξενούμενες έκαναν το σκορ 18-24. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο ΠΑΟΚ πήρε το σετ με 19-25.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά στο τέταρτο σετ πηγαίνοντας από νωρίς στο +3 (5-2). Αλλά ο ΠΑΟΚ σημείωσε σερί 2-8 και άλλαξε το σκορ σε 9-13. Οι «πράσινες» συνέχισαν να κάνουν λάθη σε υποδοχή και επίθεση, οι «ασπρόμαυρες» διεύρυναν στους 6 το προβάδισμα τους (15-21). Το μοναδικό που κατάφεραν οι γηπεδούχες είναι να μειώσουν στους τρεις (19-22), αφού ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το σετ με 19-25 και πήρε το εισιτήριο για το Final Four όπου θα διεξαχθεί στην Χαλκίδα.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεροθόδωρος, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κώτσιας, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 17-21, 20-25

2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-19

3ο σετ: 7-8, 16-14, 18-21, 19-25

4ο σετ: 8-7, 12-16, 15-21, 19-25

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 57 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25) σε 114'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 21 (20/44 επ., 1 άσσος, 42% υπ. - 24% άριστες), Μπένετ 18 (15/41 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/1 επ.), Σάμανταν 11 (7/19 επ., 4 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (7/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 3 (3/8 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 24% υπ. - 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου, Τάνη 2 (2 μπλοκ), Στράντζαλη, Ράπτη, Κωνσταντίνου.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 28 (26/56 επ., 2 μπλοκ), Τοντάι 10 (4/11 επ., 6 μπλοκ), Σίζαρ 10 (9/27 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 6% άριστες), Κότσιτς 8 (2/12 επ., 6 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 4 (4/5 επ.), Μπάκα 13 (12/34 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 15% άριστες) / Καραμπάση (λ, 73% υπ. - 55% άριστες), Αντύπα, Θεοδοσίου, Τσοχατζή, Καραφουλίδου.