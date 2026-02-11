Στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Κυπέλλου Γυναικών, ο ΖΑΟΝ τέθηκε αντιμέτωπος με τον ΑΟ Θήρας, με την ομάδα της Σαντορίνης να παίρνει τη νίκη με 3-1 σετ και να εξασφαλίζει το εισιτήριο για την τετράδα.

Η ομάδα της Σαντορίνης θα βρεθεί για 7η φορά στην τελική φάση του Κυπέλλου γυναικών.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα δύο πρώτα σετ είχαν παρόμοια εξέλιξη. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι τα μισά, όμως σε κρίσιμο σημείο ο ΑΟ Θήρας ανέβασε ρυθμό, «χτίζοντας» διαφορά πέντε πόντων. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε και στις δύο περιπτώσεις να επιστρέψει, πλησίασε εντυπωσιακά, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τα σετ να κλείνουν 23-25 και 26-28.

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν μέχρι το 9-7, όμως το σύνολο του Μανώλη Σκουλικάρη αντέδρασε και πήρε προβάδισμα με 11-13. Αργότερα, οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν με τέσσερις συνεχόμενους πόντους (18-22), δείχνοντας να «καθαρίζουν» το σετ. Ωστόσο, η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη, μείωσε σε 20-22 και, εκμεταλλευόμενη διαδοχικά λάθη της Γενιτσαρίδη, έφερε το ματς στα ίσια (23-23). Με καθοριστικές επιθέσεις της Αλεξάκου και άουτ επίθεση της Μάασε, ο ΖΑΟΝ κατέκτησε το σετ με 25-23, παραμένοντας ζωντανός στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Ο ΑΟ Θήρας δυσκόλεψε την υποδοχή του ΖΑΟΝ στο τέταρτο σετ, με το μπλοκ να λειτουργεί αποτελεσματικά, τη Μάασε να τελειώνει κρίσιμες επιθέσεις και την ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη να πετυχαίνει σπουδαία ανατροπή, κατακτώντας το σετ με 23-25.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 12-16, 17-21, 23-25

2ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 26-28

3ο σετ: 8-7, 14-16, 18-21, 25-23

4ο σετ: 6-8, 16-13, 21-18, 23-25

Τα σετ: 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25) σε 126'.

*Οι πόντοι του ZAON προήλθαν από 7 άσσους, 63 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 71 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 22 (18/39 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες), Αλεξάκου 20 (17/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 65% υπ. - 35% άριστες), Γράβαρη 12 (9/16 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Τεϊσέιρα 11 (10/31 επ., 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 44% υπ. - 19% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/1 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (6/8 επ.), Πάβισιτς 27 (23/46 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 65% υπ. - 19% άριστες), Σιρίνινα 6 (3/12 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 23 (23/44 επ.), Τσιόγκα 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 17% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 59% υπ. - 21% άριστες), Δημητριάδη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Μιρτσκουλάβα, Κεραμιτσοπούλου.