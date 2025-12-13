Στις επιτυχίες επέστρεψε ο Μίλωνας, επικρατώντας με 3-0 σετ του Ηλυσιακού στο «Κροίσος Πέρσης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε ως βασικά της «όπλα» την Ελίζαμπεθ Σάρις, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, και τη Νταγιάνα Σεγκόβια με 9, οδηγώντας τον Μίλωνα στο πρώτο του τρίποντο μετά τη 2η αγωνιστική. Από πλευράς Ηλυσιακού, ξεχώρισε η Άλι Κάντγουορθ με 9 πόντους.

Με αυτή τη νίκη, ο Μίλωνας ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 12 βαθμούς, ενώ ο Ηλυσιακός παρέμεινε στην προτελευταία θέση με 6, γνωρίζοντας την τέταρτη εκτός έδρας ήττα του σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, ο Ηλυσιακός είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, διατηρώντας σταθερό προβάδισμα (3-6, 5-9) και φτάνοντας έως το 14-17. Ο Μίλωνας αντέδρασε με δυνατά μπλοκ, μείωσε τη διαφορά και πέρασε μπροστά με 22-21 χάρη σε κόντρα επίθεση της Σάρις. Μετά από μικρή διακοπή λόγω τεχνικού ζητήματος, οι γηπεδούχες «έτρεξαν» σερί 3-0 και κατέκτησαν το σετ με 25-22.

Το δεύτερο σετ άρχισε ιδανικά για τον Μίλωνα, που προηγήθηκε με 5-1 και διατήρησε τον έλεγχο παρά την προσπάθεια αντίδρασης του Ηλυσιακού. Αν και οι φιλοξενούμενες πλησίασαν στο τέλος, η Σάρις ήταν και πάλι καθοριστική, «κλείνοντας» το σετ και δίνοντας προβάδισμα 2-0 στην ομάδα της.

Στο τρίτο σετ, οι δύο ομάδες βάδισαν μαζί στο σκορ μέχρι το 7-6, όμως στη συνέχεια το μπλοκ του Μίλωνα έδωσε σημαντική ώθηση, δημιουργώντας διαφορά (10-7, 17-12). Ο Ηλυσιακός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και πλησίασε επικίνδυνα (19-17, 20-19), όμως στα τελευταία κρίσιμα σημεία ο Μίλωνας έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα. Ένα χαμένο σερβίς των φιλοξενούμενων και κόντρα επίθεση της Σεγκόβια διαμόρφωσαν το τελικό 25-22 και το 3-0 σετ.

Διαιτητές: Μάλφας, Προκοπίου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Τουλής, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 13-16, 9-21, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-16, 25-21

3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-19, 25-22

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-21, 25-22)

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 2 άσσους, 48 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 13 (12/34 επ., 1 μπλοκ), Σάρις 19 (16/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 29% υπ.-14% άριστες), Χάτσον 11 (9/31 επ., 2 μπλοκ, 47% υπ.-26% άριστες), Σκουλούδη 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Αργυρίου 5 (4/12 επ., 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 8 (4/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Χάνα (λ, 38% υπ.-25% άριστες).

Ηλυσιακός (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κίλιτς 9 (6/33 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ.-26% άριστες), Νικολαΐδη 6 (3/5 επ., 3 μπλοκ), Κάντγουορθ 12 (10/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ.-26% άριστες), Στόκμαν 6 (6/16 επ.), Μουτίρι 8 (8/20 επ.), Ξανθοπούλου 2 (2/2 επ.) / Γεωργιάδου (λ, 56% υπ.-56% άριστες),Σακκα (λ), Αγγελοπούλου Γ. 3 (3/7 επ.),Αγγελοπούλου Ειρ., Σακκά Σ., Σταυριανίδη 2 (2/6 επ.).

Το πανόραμα της 9η αγωνιστικής της Volley League Γυναικών:

Σάββατο 13/12

Α.Σ.Π. Θέτις - Παναθηναϊκός 0-3 (20-25, 16-25, 25-27)

ΑΟΝΣ Μίλων – Ηλυσιακός 3-0 (25-22, 25-21, 25-22)

Άρης - Πανιώνιος 0-3 (20-25, 19-25, 12-25)

ΑΟ Θήρας – ΖΑΟΝ 3-0 (27-25, 25-21, 25-14)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0 (25-20, 25-14, 25-17)

Κυριακή 14/12

20:30 Μαρκόπουλο - ΑΕΚ

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