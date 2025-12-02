Ο Πανιώνιος Betsson έκανε το καθήκον του στη Ρουμανία, κατακτώντας τα δύο σετ που χρειαζόταν απέναντι στην Κορόνα Μπρασόφ και σφράγισε την πρόκριση στους «16» του Challenge Cup γυναικών.

Με τη νίκη με 3-1 σετ στη Ρουμανία και σε συνδυασμό με το 3-0 στη Νέα Σμύρνη, ο «ιστορικός» προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης και πλέον αναμένει τον επόμενο αντίπαλό του.

Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Πανιωνίου είναι αυτό ανάμεσα στην Εσκίμο και τη Ντιναμό Απελντούρν. Στο πρώτο παιχνίδι η ισπανική ομάδα νίκησε με 3-1 σετ και ο επαναληπτικός στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (4/12).

Με την υπόθεση πρόκριση ουσιαστικά να έχει κριθεί στα δύο πρώτα σετ (11-25, 22-25), ο Ντράγκαν Νέσιτς προχώρησε σε αλλαγές στο τρίτο και στο τέταρτο, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε περισσότερες παίκτριες.

Η Μπρασόφ μείωσε σε 1-2 κατακτώντας το τρίτο σετ (25-21), όμως το τέταρτο πήγε ξανά στον Πανιώνιο, που πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική νίκη εκτός έδρας (20-25).

Πρώτες σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν οι Λαμπρούση και Αλεξάκου, οι οποίες σημείωσαν από 11 πόντους η καθεμία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 6-16, 11-21, 11-25

2ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 22-25

3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-17, 25-21

4ο σετ: 8-6, 14-16, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι της Μπρασόφ προήλθαν από 4 άσσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 9 άσσους, 50 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (11-25, 22-25, 25-21, 20-25) σε 111'

ΜΠΡΑΣΟΦ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Μπλάντσφιελντ 5 (5/27 επ., 45% υπ. - 20% άριστες), Σαράζοβα 2 (2 μπλοκ), Μπαλάε 13 (12/31 επ., 1 μπλοκ, 51% υπ. - 40% άριστες), Χάουαρντ 11 (6/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Στατσενέσκου 5 (3/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσοκάν 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ) / Τάσια (λ, 58% υπ. - 37% άριστες), Τσιούκου (λ), Αγκμπολόσου, Ρομάν 1 (1/3 επ.), Ανγκελάτσε, Μπάτσιου 2 (1/19 επ., 1 άσσος).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 7 (4/13 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ. - 38% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Ραχίμοβα 10 (9/22 επ., 1 άσσος), Ζακχαίου 10 (5/10 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (7/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 61% υπ. - 33% άριστες), Κακουράτου (λ, 77% υπ. - 38% άριστες), Νομικού 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Αλεξάκου 11 (10/31 επ., 1 άσσος, 63% υπ. - 38% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς 1 (1/5 επ., 21% υπ. - 11% άριστες), Φλιάκου 3 (3 άσσοι), Λόχμαντσιουκ 4 (2/13 επ., 2 μπλοκ).