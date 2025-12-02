Με τη νίκη με 3-1 σετ στη Ρουμανία και σε συνδυασμό με το 3-0 στη Νέα Σμύρνη, ο «ιστορικός» προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης και πλέον αναμένει τον επόμενο αντίπαλό του.
Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Πανιωνίου είναι αυτό ανάμεσα στην Εσκίμο και τη Ντιναμό Απελντούρν. Στο πρώτο παιχνίδι η ισπανική ομάδα νίκησε με 3-1 σετ και ο επαναληπτικός στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (4/12).
Με την υπόθεση πρόκριση ουσιαστικά να έχει κριθεί στα δύο πρώτα σετ (11-25, 22-25), ο Ντράγκαν Νέσιτς προχώρησε σε αλλαγές στο τρίτο και στο τέταρτο, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε περισσότερες παίκτριες.
Η Μπρασόφ μείωσε σε 1-2 κατακτώντας το τρίτο σετ (25-21), όμως το τέταρτο πήγε ξανά στον Πανιώνιο, που πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική νίκη εκτός έδρας (20-25).
Πρώτες σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν οι Λαμπρούση και Αλεξάκου, οι οποίες σημείωσαν από 11 πόντους η καθεμία.
Διακύμανση:
1ο σετ: 3-8, 6-16, 11-21, 11-25
2ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 22-25
3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-17, 25-21
4ο σετ: 8-6, 14-16, 17-21, 20-25
*Οι πόντοι της Μπρασόφ προήλθαν από 4 άσσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 9 άσσους, 50 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (11-25, 22-25, 25-21, 20-25) σε 111'
ΜΠΡΑΣΟΦ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Μπλάντσφιελντ 5 (5/27 επ., 45% υπ. - 20% άριστες), Σαράζοβα 2 (2 μπλοκ), Μπαλάε 13 (12/31 επ., 1 μπλοκ, 51% υπ. - 40% άριστες), Χάουαρντ 11 (6/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Στατσενέσκου 5 (3/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσοκάν 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ) / Τάσια (λ, 58% υπ. - 37% άριστες), Τσιούκου (λ), Αγκμπολόσου, Ρομάν 1 (1/3 επ.), Ανγκελάτσε, Μπάτσιου 2 (1/19 επ., 1 άσσος).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 7 (4/13 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ. - 38% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Ραχίμοβα 10 (9/22 επ., 1 άσσος), Ζακχαίου 10 (5/10 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (7/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 61% υπ. - 33% άριστες), Κακουράτου (λ, 77% υπ. - 38% άριστες), Νομικού 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Αλεξάκου 11 (10/31 επ., 1 άσσος, 63% υπ. - 38% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς 1 (1/5 επ., 21% υπ. - 11% άριστες), Φλιάκου 3 (3 άσσοι), Λόχμαντσιουκ 4 (2/13 επ., 2 μπλοκ).