Το πάθημα, το μάθημα και το «θαύμα»

Ένα παιχνίδι ορισμός του ups and downs ήταν αυτό μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΖΑΟΝ και παράλληλα ένα από αυτά τα παιχνίδια που κάνουν και τις δύο ομάδες να χαμογελάνε στο τέλος της μέρας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε για τρίτη φορά φέτος παιχνίδι των πέντε σετ και σίγουρα έχει πολλά να διδαχτεί ενόψει της συνέχειας.

Παρέμεινε αήττητος αλλά με κόστος ο Παναθηναϊκός που λίγο έλλειψε να γκρεμίσει ότι έχτισε στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Όποιος θεωρούσε ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περίπατο κόντρα στον ΖΑΟΝ μάλλον είναι… βαθιά νυχτωμένος ωστόσο οι πράσινες, ή έστω μωβ στην προκειμένη, έδειξαν ότι μπορούν να διαχειριστούν μια αναμέτρηση σαν αυτή.

Αν υπάρχουν δύο προφανή συμπεράσματα από αυτό το ματς είναι πως η Σάμανταν παραμένει ένα πολυδιάστατο σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό και πως η ομάδα χρειάζεται περισσότερα από τη διαγώνια της. Οι 20 πόντοι της Μπένετ μπορεί σαν απλό νούμερο να μην είναι λίγοι αλλά το 17/42 και μάλιστα σε φάσεις όπου ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν λύσεις είναι κάτι που κόστισε. Η Αμερικάνα είναι μια δυνατή παίκτρια με δυνατότητες αλλά της λείπει η ισορροπία και η σταθερότητα στο παιχνίδι της. Όσο για τη Σάμανταν τα λόγια περιττεύουν. Η Κροάτισσα συνεχίζει να είναι μια κεντρικός που δίνει πολύτιμες βοήθειες με κάθε τρόπο. Είναι πολύ σταθερή επιθετικά, πιέζει συνεχώς με το σερβίς της και είναι ικανότατη πάνω στο φιλέ χαλώντας ξανά και ξανά αντίπαλες επιθέσεις.

Όπως τόνισε και ο κόουτς Κιαπίνι η αλλαγή της Νικόλοβα έδωσε σταθερότητα στην υποδοχή του ΖΑΟΝ και άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Αυτό απελευθέρωσε την Στογιλίκοβιτς και αξιοποίησε στο έπακρο τόσο την Κραϊντούμπα όσο και τη Γιώτα. Η Ουκρανή διαγώνια ήταν άλλη παίκτρια από το τρίτο σετ και μετά και είναι φανερό ότι όταν βρίσκεται σε καλή μέρα και αξιοποιείται σωστά μπορεί να κάνει την ομάδα της πολύ καλύτερη. Η Γιώτα, με τη σειρά της, έμοιαζε να είναι και πάλι 25 ετών. Μια κεντρικός με τέτοια εμπειρία και τέτοια ποιότητα μπορεί πάντα να είναι μια λύση πολυτελείας αφού ξέρει πως να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και σε μια ομάδα σαν τον ΖΑΟΝ, όπου είναι ξεκάθαρα μια αρχηγική μορφή, ξέρει πως να ηγηθεί και να κάνει την ομάδα της να ανέβει ψυχολογικά.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση του ΖΑΟΝ όπου η Μπελιά απουσίαζε και το ρόλο της βασικής λίμπερο είχε η Σπυροπούλου. Η 24χρονη λίμπερο κερδίζει τις εντυπώσεις και παρουσιάζει συνεχή βελτίωση δίνοντας στον Μπάμπη Μυτσκίδη μια πολύ καλή εναλλακτική σε αυτή τη θέση για το υπόλοιπο της σεζόν. Και μιας και μιλάμε για λίμπερο τα λόγια δε φτάνουν για την Πέννυ Ρόγκα. Η αρχηγός του τριφυλλιού όχι μόνο επέστρεψε υγιής στην αγωνιστική δράση αλλά μοιάζει να βρίσκεται και σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι προφανές πως στον Παναθηναϊκό η Αντωνακάκη λογίζεται ως βασική αλλά η συνεισφορά της Ρόγκα όταν χρειάστηκε ήταν τρομερή. Η φάση του τάι μπρέικ όπου βγάζει αλλεπάλληλες άμυνες με εντυπωσιακό τρόπο είναι το απόλυτο παράδειγμα αθλήτριας που είναι έτοιμη να θυσιάσει κάθε εκατοστό του σώματός της για μια μπάλα. Και αυτό δε δίνει μόνο ένα κερδισμένο ράλι αλλά ανεβάζει την ψυχολογία και το πάθος όλης της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα βαθμό αλλά παρέμεινε αήττητος και αυτό δείχνει ότι μέσα στα σκαμπανεβάσματα του διατηρεί τη σκληράδα του. Παράλληλα, ο ΖΑΟΝ είναι μια ομάδα που στην πορεία θα κάνει ζημίες σε πολλές ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις γιατί πολύ απλά είναι ομάδα με καλό επίπεδο και καλό προπονητή. Αν μη τι άλλο στην 5η αγωνιστική κανένας δεν πήρε πρωτάθλημα και όσο μια ομάδα κερδίζει και σε μέτρια εμφάνισή της αυτό είναι σίγουρα θετικό σημάδι.