Με εξαιρετικό βόλεϊ ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη με 3-2 σετ στην έδρα του Πανιώνιου, για την 2η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε με 3-2 ((25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15) στο φοβερό ματς, που διεξήχθη στο κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας «Ανδρέας Βαρίκα», απέναντι στον Πανιώνιο, με τον προπονητή του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι να δίνει σε πολλές αθλήτριες χρόνο συμμετοχής.

Αρκετά λάθη στην άμυνα των «πρασίνων», έδωσαν την ευκαιρία στις γηπεδούχες να πάνε μπροστά στο σκορ με +3 (7-4). Το «τριφύλλι» βελτίωσε την υποδοχή του , μειώνοντας στον πόντο την διαφορά (17-16), όμως η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς πέτυχε 6 αναπάντητους πόντους με πρωταγωνίστρια την Νομικού που πήρε τους τρεις, κάνοντας το 1-0 στα σετ (25-17).

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μικρό προβάδισμα με +2 (15-17), ο Πανιώνιος ισοφάρισε σε 19-19, οι «πράσινες» και είχε set point στο 24-23, όμως οι «πράσινες» με 2 σερί πόντους από την Παπαγεωργίου έκαναν την ανατροπή και με άστοχο πέρασμα της Ατανασίεβιτς, πήραν το σετ με 24-26 και ισοφάρισαν σε 1-1.

