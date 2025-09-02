Κοβάσεβιτς: «Νιώθω σαν να επιστρέφω σπίτι μου, στόχος όλα τα τρόπαια» (vid)

Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια και ετοιμάζεται να πιάσει, ξανά, δουλειά στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Σέρβος προπονητής.

Με τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς στον πάγκο (2015-2020), ο Ολυμπιακός κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα και το Challenge Cup του 2018.

Αναλυτικά, το μήνυμά του 58χρονου τεχνικού για τη νέα σεζόν μέσω του «ερυθρόλευκου» λογαριασμού στο instagram:

«Ένα μεγάλο "γειά" σε ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού. Νιώθω σαν να επιστρέφω σπίτι μου, πέντε χρόνια μετά. Γενικά αυτό είναι το δεύτερο σπίτι μου, οπότε είμαστε όλοι πέντε χρόνια μεγαλύτεροι, αλλά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι εδώ. Τα τρόπαια, η προπόνηση. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να γνωρίσω όλη την ομάδα. Κάποιου γνωρίζω από το επιτελείο και την ομάδα, αλλά δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσω».