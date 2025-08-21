Ζοσέ Γκιμαράες για την πρεμιέρα με την Εθνική: «Θέλει προσοχή, η Ελλάδα είναι "άγνωστος" αντίπαλος»

Με επικεφαλής τον Ζοσέ «Ζε Ρομπέρτο» Γκιμαράες, τον προπονητή που καθοδηγεί τη Βραζιλία τα τελευταία είκοσι χρόνια, η «σελεσάο» μπαίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με στόχο να συνεχίσει την παράδοση επιτυχιών.

Ο έμπειρος τεχνικός μιλώντας στο volleyball.gr τόνισε τη σημασία της πρεμιέρας και αναφέρθηκε στην Εθνική Ελλάδας:

«Κάθε φορά σε μία διοργάνωση το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερο και θέλει προσοχή. Η Ελλάδα είναι ένας άγνωστος αντίπαλος για εμάς και απ' ότι έχουμε δει σε βίντεο έχουν καλή επίθεση και αρκετές αθλήτριες που μπορούν να τελειώσουν τις φάσεις. Έχουν ποιοτικές αθλήτριες και ειδικά η διαγώνια της Ελλάδας (σ.σ. Μάρθα Ανθούλη) που είναι πάνω από δύο μέτρα και είναι αυτή που θα πάρει τις τελευταίες επιθέσεις. Γενικά είναι μία ομάδα με ταλέντο που ξέρει να παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις».

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας:

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο