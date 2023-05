Νέο χτύπημα Παναθηναϊκού: Οριστική συμφωνία με την Κουβανή Καρκάσες (vids)

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη φορά άνοιξε ακόμα παραπάνω την όρεξη στις τάξεις του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν.

Μετά την μεταγραφή της Αμερικανίδας διαγώνιας Άτκινσον, ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί με την ακραία Κουβανή, Κένια Καρκάσες.

Αν και 37 ετών, η Κουβανή αθλήτρια προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την ιταλική Νοβάρα τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League.

Έχοντας γεμάτο βιογραφικό και αρκετές διακρίσεις ως προς τις επιθετικές της ικανότητες, η Κουβανή αποτελεί ένα ισχυρό επιθετικό… όπλο στα χέρια του Γιάννη Καλμαζίδη. Η ίδια, μάλιστα, τη σεζόν που πέρασε δημιούργησε πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες με το season highlight της να αποτελούν οι 24 πόντοι στη φάση των «8» του Champions League απέναντι στην γερμανική Στουτγκάρδη σε ματς όπου αναδείχθηκε MVP.

Στην επιθετική φαρέτρα η Κουβανή πέραν από τα καλά χτυπήματα απέναντι στα αντίπαλα μπλοκ, κατέχει και ισχυρό σερβίς, από το οποίο μπορεί να προσφέρει τόσο πόντους, αλλά και έξτρα επιθέσεις στην ομάδα της σε κόντρα μπάλα.

Επιπρόσθετα είναι μια πολύ καλή προσθήκη και ως προς τα αμυντικά καθήκοντα, μιας και η υψηλόσωμο Κουβανή με ύψος 1.90μ μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τις αντίπαλές της, έχοντας άλμα στα 3.10μ.

Η 39χρονη παίκτρια δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια εκ των Ανάε ή Γκροθες θα αντικαταστήσει στο φετινό «πράσινο» ρόστερ, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια ακόμη ποιοτική μεταγραφή για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

The star of the evening is Kenia Carcaces 🌟 With 13 scored points, 56 % of spike and two aces she is the MVP of the @IGOR_Volley 🇮🇹 and @AMSVolley 🇩🇪 match 👏



