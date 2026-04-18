Αλλαγές στο τεχνικό τμήμα της Red Bull

Oι δύο ομάδες που ανήκουν στη Red Bull προχώρησαν σε αλλαγές για την ενίσχυση του τεχνικού τμήματός τους, ενόψει της συνέχειας της σεζόν στην Formula 1.

Έτσι, η Red Bull Racing απέκτησε τον αναπληρωτή τεχνικό διευθυντή των Racing Bulls, Αντρέα Λάντι, στον οποίο προσέφερε υψηλόβαθμη θέση, με τον Νταν Φάλοουζ να αρχίζει τώρα το ρόλο του ως τεχνικός διευθυντής στην «αδελφή» ομάδα της Red Bull.



Υπενθυμίζεται ότι αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη έχουν αποχωρήσει από την αυστριακή ομάδα της Formula 1 τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων του επί χρόνια επικεφαλής, Κρίστιαν Χόρνερ, του συμβούλου μηχανοκίνητου αθλητισμού, Χέλμουτ Μάρκο, του αθλητικού διευθυντή, Τζόναθαν Γουίτλι, του επικεφαλής μηχανικής, Ρομπ Μάρσαλ, του επικεφαλής στρατηγικής αγώνων, Γουίλ Κόρτνεϊ, και του επικεφαλής σχεδιαστή, Κρέιγκ Σκίνερ.

Πιο πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι ο μηχανικός αγώνα του Μαξ Φερστάπεν, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, θα αποχωρήσει από τη Red Bull με προορισμό τη McLaren, όταν λήξει το συμβόλαιό του στο τέλος του 2028.

Προκειμένου, λοιπόν, να ενισχυθεί το τεχνικό τμήμα της, η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε ότι προάγει τον επί μακρόν επικεφαλής μηχανικής απόδοσης, Μπεν Γουότερχαους, σε ανώτερο πόστο.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος Βρετανός μετακινείται στη θέση του επικεφαλής μηχανικού απόδοσης και σχεδιασμού, προκειμένου να υπάρξει μια... γέφυρα ανάμεσα στα τμήματα σχεδιασμού και απόδοσης μονοθεσίου, και θα αναφέρεται στον τεχνικό διευθυντή, Πιέρ Βασέ.