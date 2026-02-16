H Citroen Racing εξασφαλίζει πολύτιμους βαθμούς στο διπλό νυχτερινό αγώνα στη Τζέντα

Ένας στρατηγικός και απαιτητικός διπλός αγώνας (4ο και 5ος Γύρος της Formula E) για την Citroën Racing ολοκληρώθηκε στην εντυπωσιακή πίστα Corniche της Τζέντα.

Αγώνας 1 (4oς Γύρος της Formula E)

Η ομάδα Citroën Racing πέτυχε ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στον 4ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA Formula E. Ο Nick Cassidy έκανε μια σπουδαία εμφάνιση τερματίζοντας 6ος, ενώ ο Jean-Éric Vergne τερμάτισε 8ος στον πρώτο από τους δύο αγώνες που διεξήχθησαν back-to-back στην πίστα Corniche στην Τζέντα.

Εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα που πρέπει να αναλυθούν από την ομάδα πριν από τον έκτο γύρο στη Μαδρίτη.

Διπλός τερματισμός στους βαθμούς στον 4 ο Γύρο του διπλού αγώνα στην Τζέντα - Ο Jean- Éric Vergne γιορτάζει την 150ή συμμετοχή του στη Formula E με τερματισμό στην 8η θέση.

Η Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, σηματοδότησε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα της σεζόν, με ένταση και απρόβλεπτο χαρακτήρα, ιδιαίτερα με την εισαγωγή του Pit Boost και της μίας λειτουργίας επίθεσης (Attack Mode) διάρκειας έξι λεπτών. Αυτή η μορφή αγώνα κράτησε τις ομάδες και τους οδηγούς σε συνεχή ένταση για την απαραίτητη στρατηγική πρόβλεψη καθ όλη τη διάρκεια ενός περίπλοκου αγώνα υπό το φως των προβολέων.

Πιστός στην φόρμα του, ο Nick Cassidy πραγματοποίησε μία από τις εξαιρετικές εμφανίσεις της βραδιάς, σκαρφαλώνοντας από την 13η θέση στην εκκίνηση στην 6η θέση στον τερματισμό. Μια καθυστερημένη αλλά άψογα εκτελεσμένη ενεργοποίηση του Attack Mode αποδείχθηκε καθοριστική, επιτρέποντας στον Νεοζηλανδό να απελευθερώσει την επιπλέον ισχύ στους τελευταίους γύρους και να κερδίσει αρκετές θέσεις. Αυτή η εντυπωσιακή επιστροφή στην κορυφή του χάρισε πολύτιμους βαθμούς και τον ώθησε στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών καθώς η σεζόν συνεχίζεται.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο δύο φορές πρωταθλητής της Formula E, Jean-Éric Vergne, έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο ξεκινώντας τον 150ό αγώνα του στο πρωτάθλημα των αμιγώς ηλεκτρικών μονοθεσίων. Ξεκινώντας από την 8η θέση, ο Γάλλος οδηγός σημείωσε ελεγχόμενη και έξυπνη απόδοση και παρά την εμφάνιση ενός τεχνικού προβλήματος, διαχειρίστηκε επιδέξια τις εξελισσόμενες στρατηγικές και τις απαιτήσεις διαχείρισης ενέργειας για να τερματίσει στην 8η θέση και να γιορτάσει αυτήν την επέτειο κερδίζοντας επιπλέον βαθμούς για την ομάδα. Ο συνδυασμός αυτού του πρώτου νυχτερινού αγώνα της σεζόν, η εισαγωγή του Pit Boost και η στρατηγική πρόκληση ενός μοναδικού εξάλεπτου διαστήματος Attack Mode δημιούργησαν ένα συναρπαστικό θέαμα. Η διαχείριση ενέργειας, ο συγχρονισμός και η προσαρμοστικότητα ήταν οι βασικοί παράγοντες σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα.

Αγώνας 2 (5oς Γύρος της Formula E)

Η Citroën Racing αντιμετώπισε έναν δύσκολο πέμπτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA Formula E υπό τους προβολείς της πίστας δρόμου Jeddah Corniche (μήκους 3.001 μ.), το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου με τον Jean-Éric Vergne να τερματίζει ένατος και τον Nick Cassidy να τερματίζει δέκατος έκτος μετά από μια στρατηγική μάχη που δόθηκε σε διάστημα 30 έντονων γύρων. Ενώ οι κατατακτήριες ήταν ενθαρρυντικές, με τους δύο οδηγούς να προκρίνονται άνετα, το τελικό αποτέλεσμα δεν αντανακλά πλήρως τις δυνατότητες της ομάδας. Στην γρήγορη και απαιτητική πίστα της Τζέντα, η ακριβής οδήγηση και η εξαιρετικά καλή διαχείριση ενέργειας ήταν απαραίτητες. Κι αυτό επειδή η εν λόγω πίστα αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για σφάλματα και το παραμικρό λάθος τιμωρείται αμέσως.

Ο Jean-Éric Vergne ξεκίνησε από την πέμπτη θέση και έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα, ανεβαίνοντας στην πρώτη εξάδα κατά τους πρώτους γύρους. Με τις προσπεράσεις να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση ενέργειας και την ενεργοποίηση των δύο υποχρεωτικών διαστημάτων Attack Mode, η στρατηγική αποδείχθηκε κρίσιμη. Ο Γάλλος οδηγός τερμάτισε τελικά στην ένατη θέση, κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ τώρα, ο Nick Cassidy ξεκίνησε από την όγδοη θέση. Εμπλεκόμενος σε σκληρές μάχες καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Nick προσπαθούσε για το καλύτερο καθώς διαφορετικές στρατηγικές ξεδιπλώνονταν γύρω του. Δυστυχώς, καθώς ο αγώνας προχωρούσε, η στρατηγική που επέλεξε δεν τον δικαίωσε στους τελευταίους γύρους και πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 16η θέση μετά από μια σκληρή μάχη και στους 30 γύρους του αγώνα.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις της πίστας της Τζέντα, με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας σε συνδυασμό με τις ζώνες έντονου φρεναρίσματος, απαιτούν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ καθαρής απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης. Σε έναν αγώνα όπου ο χρόνος ενεργοποίησης της Λειτουργίας Επίθεσης μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα, η εν προκειμένω εκτέλεση δεν ήταν σύμφωνη με τις εξελισσόμενες συνθήκες του αγώνα.

Η 12η σεζόν θα συνεχιστεί με τον έκτο γύρο που θα γίνει στη Μαδρίτη στις 21 Μαρτίου, μια βασική αγορά για τη μάρκα Citroën και θα είναι μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψει τις δυνατότητές της σε ισχυρότερα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Citroën Racing φεύγει από την Τζέντα αποφασισμένη να αναλύσει, να βελτιώσει και να επιστρέψει πιο δυνατή στη συνέχεια της καμπάνιας του παγκοσμίου πρωταθλήματος με 100% ηλεκτρικά μονοθέσια.

Δηλώσεις

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Συνολικά, ο 4ος αγώνας ήταν θετικός με τα δύο αυτοκίνητα να βρίσκονται σε βαθμολογούμενες θέσεις. Ο JEV ξεκίνησε καλά και τερμάτισε 8ος. Είναι ένα σταθερό αποτέλεσμα, αν και πιστεύουμε ότι υπήρχε δυναμικό για κάτι καλύτερο. Ο Nick πραγματοποίησε μια φανταστική εμφάνιση, σκαρφαλώνοντας από την 13η στην 6η θέση. Για τον πρώτο αγώνα με Pit Boost αυτή τη σεζόν, η στρατηγική και η εκτέλεσή της ήταν το κλειδί. Τα καταφέραμε καλά, ίσως όχι τέλεια, αλλά καθαρά και αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι πάντα να έχουμε και τα δύο αυτοκίνητα στους βαθμούς, και το πετύχαμε.

Ο 5ος αγώνας δεν ήταν αυτό που θέλαμε προφανώς. Είχαμε μια καλή περίοδο κατατακτήριων δοκιμών και βρισκόμασταν σε καλή θέση στην εκκίνηση, αλλά δεν βελτιστοποιήσαμε τη στρατηγική μας για τον αγώνα. Ο ρυθμός στην αρχή μας εξέπληξε ελαφρώς, γεγονός που μας έβαλε σε μια δύσκολη θέση: όχι αρκετά μπροστά για να ελέγξουμε τον αγώνα και όχι αρκετά πίσω για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, καθιστώντας δύσκολη τη διαχείριση του αγώνα. Ελπίζαμε για περισσότερα, οπότε είναι φυσικό αυτό το

αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό.»

Nick Cassidy, Οδηγός της Citroën Racing Formula E: «Νομίζω ότι κάναμε έναν καλό πρώτο αγώνα και τα δώσαμε όλα. Χαίρομαι που πήρα μερικούς βαθμούς, ειδικά ξεκινώντας από την 13η θέση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, μας λείπει ακόμα λίγος ρυθμός. Ωστόσο, ήμασταν αποτελεσματικοί στο πρώτο μισό του αγώνα και συνολικά, η διαχείριση ήταν εξαιρετική από την ομάδα. Ο δεύτερος αγώνας ήταν ένας από τους πιο δύσκολους που έχω βιώσει στη Formula E. Ένιωσα αρκετά άνετα στο αυτοκίνητο, με καλή ισορροπία, κάτι που είδαμε στις κατατακτήριες με την 8η θέση στην εκκίνηση. Νομίζαμε ότι ήμασταν σε καλή θέση για να στοχεύσουμε σε καλούς βαθμούς. Δυστυχώς, στον αγώνα, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει, και το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει τον ρυθμό που είχαμε, ούτε τη δουλειά που κατέβαλε η ομάδα στις ρυθμίσεις.»

Jean-Eric Vergne (JEV), Οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Δεν ήταν ο καλύτερός μου αγώνας την πρώτη μέρα. Αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό πρόβλημα που σχετιζόταν με τη διαχείριση ενέργειας, πράγμα που σήμαινε ότι δεν είχα όλες τις πληροφορίες. Κατά καιρούς, ένιωθα σαν να οδηγούσα σχεδόν στα τυφλά, και σε έναν αγώνα σαν κι αυτόν, με τόσες πολλές στρατηγικές μεταβλητές, κάτι τέτοιο δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, η 8η θέση δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Ο δεύτερος ήταν ένας εξίσου δύσκολος αγώνας για εμάς και, ειλικρινά, το αυτοκίνητο ήταν ικανό για πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα. Η έναρξη του αγώνα ήταν αρκετά θετική, αλλά καθώς περνούσαν οι γύροι, η στρατηγική μας δεν λειτούργησε όπως ελπίζαμε.»

