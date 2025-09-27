Volvo Drive Experience στις εκθέσεις της Volvo Βελμάρ

H Volvo Βελμάρ διοργανώνει σε όλες τις εκθέσεις σε Αθήνα και Κρήτη Volvo Drive Experience, μια μοναδική οδηγική εμπειρία οδήγησης όλων των μοντέλων Volvo, από 1η Οκτωβρίου έως 24 Νοεμβρίου.

Η Volvo Βελμάρ καλωσορίζει τους λάτρεις της ασφαλούς οδήγησης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο Volvo Drive Experience, ένα μοναδικό test drive event, σε όλες τις εκθέσεις της σε Αθήνα και Κρήτη.

Οι οδηγοί θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν τα επόμενης γενιάς μοντέλα και να ανακαλύψουν τα καθημερινά πλεονεκτήματα της οδήγησης ενός αυτοκινήτου Volvo. Οι συναρπαστικές επιδόσεις, η διαισθητική τεχνολογία και η μελετημένη σχεδίαση εκφράζουν μία σύγχρονη αντίληψη για τις μετακινήσεις. Εκεί όπου η ευφυής τεχνολογία συναντά τη σκανδιναβική κομψότητα, η Volvo Βελμάρ σάς προσκαλεί να ανακαλύψετε και οδηγήσετε το Volvo που σας ταιριάζει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την μοναδική εμπειρία οδήγησης των παρακάτω μοντέλων: EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, EX90, XC40, XC60 και XC90 και να απολαύσουν την ασύγκριτη ασφάλεια, πολυτέλεια, άνεση, καινοτομία και τεχνολογία αιχμής όπως και την κορυφαία εξυπηρέτηση της Volvo Βελμάρ στους μοναδικής αισθητικής χώρους, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της Volvo.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Volvo Drive Experience στα καταστήματα της Volvo Βελμάρ:

• Γέρακας: 1 – 6 Οκτωβρίου

• Αργυρούπολη: 13 – 18 Οκτωβρίου

• Ν. Ερυθραία: 3 – 10 Νοεμβρίου

• Ηράκλειο Κρήτης: 17 – 24 Νοεμβρίου

Η Βελμάρ, εταιρεία μέλος του Ομίλου Autohellas, ως επίσημος διανομέας και επισκευαστής αυτοκινήτων Volvo, με 4 σημεία εξυπηρέτησης στην Αττική και στην Κρήτη (Αργυρούπολη, Ερυθραία, Γέρακα και Ηράκλειο Κρήτης), προσφέρει μία ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας εμπειρία στους πελάτες της Volvo, με στόχο και φιλοδοξία να καλύπτει άρτια τις ανάγκες των πελατών της και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την απόκτηση και την απόλαυση ενός καινούργιου Volvo.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση για την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού Volvo με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo με όφελος έως 7.000€ και επιπλέον επιδότηση 3.000€ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», όπου η επιδότηση Volvo είναι ανεξάρτητη του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να κλείσετε το δικό σας test drive: https://www.volvo-velmar.gr/newsandoffers/volvo-drive-experience/

Καταστήματα:

· Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), Τ.Κ. 15344, τηλ.: 210 6607000

· Αργυρούπολη: Λ.Βουλιαγμένης 576, Τ.Κ. 164 51, τηλ.: 210 9982800

· N.Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14671, τηλ.: 211 1063000

· Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τ.Κ. 71601, τηλ.: 2810 305083 – 2810 305000