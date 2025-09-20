Έξι κόκκινες σημαίες, βροχή με... ήλιο, ένα «κουτσουρεμένο» Q3 που κανείς δεν μπορούσε να γράψει χρόνο και ξαφνικά... Φερστάπεν: ο παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε αδιανότη pole (και) στο Μπακού, αφήνοντας πίσω του Σάινθ και Λόσον. Στο πουθενά ΜακΛάρεν και Φεράρι.

Ένα τετράτροχο ρητό που ήταν κουλ περίπου την εποχή που εξίσου ψαγμενιά θεωρούνταν το «τζαμάουα». Μια ατάκα που έχει πάρει το λεκτικό της σαρκίο και έχει πάει, οικειοθελώς, στο νεκροταφείο φράσεων. Μία, αν θέλετε, διαπίστωση, που στον σύγχρονο κόσμο της F1 έχει λιγότερη θέση κι από τους αγώνες υπό βροχή:

«Ο οδηγός κάνει τη διαφορά».

Στο σήμερα, ο οδηγός κάνει διάφορα, αλλά διαφορά; Δε θα το λέγαμε: εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα μονοθέσια είναι το Άλφα και το Ωμέγα, μα και όλα τα ενδιάμεσα γράμματα. Οι πιλότοι δεν είναι τίποτα παραπάνω από το κερασάκι στην τούρτα.

Εκτός κι αν γίνει- λόγω καιρικών συνθηκών, κόκκινων σημαιών και ούτω καθεξής- ένα πάρα, μα πάρα πολύ συγκεκριμένο κάγκελο. Και στο Αζερμπαϊτζάν σήμερα έγινε της πουτ...κακομοίρας.

Κι εκεί, φυσικά, θριάμβευσε ο Μαξ Φερστάπεν.

POLE IN MONZA, POLE IN BAKU!



Max, that is unreal 🙌#F1 || #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/QzoweRa9H0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 20, 2025

Σε μία διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών που η κόκκινη σημαία έβγαινε πιο συχνά κι από το εσώρουχο της Μπόνι Μπλου όταν κυνηγάει το ρεκόρ για να μπει στο Γκίνες και που διήρκεσε περισσότερο κι από ταινία του αείμνηστου Θοδωρή Αγγελόπουλου, ο Ολλανδός βρήκε τον τρόπο ν' αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό (της Μπόνι συμπεριλαμβανομένης, αν και δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν λόγω Φερστάπεν).

Με τον Χάμιλτον να τα έχει κάνει εκ νέου μαντάρα και να μένει στο Q2, τους Λεκλέρκ και Πιάστρι να έχουν γνωρίσει τις χάρες του να κοπανάς στον τοίχο και να μη «γράφουν» χρόνο και τη διαδικασία να διακόπτεται 6 ολόκληρες φορές (!), τα πάντα έδειχναν πως ο Κάρλος Σάινθ θα έπαιρνε την pole, καθώς ήταν ο ένας εκ των τριών που είχαν προλάβει να χρονομετρηθούν στο Q3.

Μάλιστα, η βροχή που έπεφτε καθιστούσε αδύνατο να βελτιωθούν οι χρόνοι. Κι αυτό φάνηκε από τον Λάντο Νόρις που πήγε να εκμεταλλευτεί την έξοδο του Πιάστρι και έκανε μια μεγαλοπρεπή τρύπα στο νερό.

P7 and P9 after a very disrupted Qualifying session.



Strong pace from our duo but we will assess the damage on Oscar's car and come back stronger tomorrow 👊#McLaren | #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/IW1LsNyWNS — McLaren (@McLarenF1) September 20, 2025

Τα πάντα έδειχναν, όμως. Δεν ήταν. Γιατί, πολύ απλά, υπήρχε και ο παγκόσμιος πρωταθλητής: στην ακροτελεύτια προσπάθειά του και με τις συνθήκες στην πίστα λόγω του συνεχούς βροχή/ήλιος, ο Μαξ δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές: κάνοντας χρόνο σχεδόν μισό δεύτερο πιο γρήγορο από του Σάινθ πήρε την pole και στο Μπακού, μετά την κυριαρχία του προ 15νθημέρου στη Μόντσα.

Ευτυχώς που υπάρχει ο πρωτοφανής πλούτος της ελληνικής γλώσσας και μπορούμε να περιγράψουμε καταλλήλως αυτό που είδαμε: ΟΥΑΟΥ.

Δεύτερος θα εκκινήσει ο... άτυχος Κάρλος Σάινθ που έφτασε μια ανάσα από την πρώτη του φετινή pole position, ενώ τρίτος είναι ο (καταπληκτικός σήμερα, βελτίωσε και αυτός τον χρόνο του υπό «περίεργες» συνθήκες) Λίαμ Λόσον.

You're looking at the man who just secured our highest Qualifying position since 2021 🔥



VAMOS, CARLOS 💙 pic.twitter.com/pfGzFptwvg — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 20, 2025

Αντονέλι (επιτέλους καλή εμφάνιση), Ράσελ, Τσουνόντα (έλα!), Νόρις (βρε Λάντο μου, βρε Λάντο...), Χάτζαρ, Πιάστρι και Λεκλέρκ (έσπασε το σερί των τεσσάρων συνεχών P1 στα δοκιμαστικά του Μπακού) συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα, από την οποία απουσιάζουν, όπως είπαμε, ο Χάμιλτον (12ος) και ο Αλόνσο (11ος).

Αύριο στις 15:00 τα σπουδαία, λοιπόν. Σε ένα σιρκουί πόλης που δεν συγχωρεί, όπως είδαμε και σήμερα, τα λάθη και που οι τοίχοι παραμονεύουν πεινασμένοι για HALO.

Αύριο, σε μια εποχή που η τεχνολογία καλπάζει, το AI «καταπίνει» τα πάντα και το μονοθέσιο (θα) είναι πάνω απ' όλα.

Άραγε, χωράει κάπου ο (υπερ)άνθρωπος; Χωράει κάπου ο Μαξ;

Ο οδηγός, ξέρετε. Ο οδηγός.

Ενίοτε, κάνει ακόμη τη διαφορά.