Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε σμπαράλια το ρεκόρ πίστας στη Μόντσα και πήρε μια... ανέλπιστη pole position με την «ασθμαίνουσα» Ρεντ Μπουλ, αφήνοντας πίσω του Νόρις και Πιάστρι με την ανώτερη ΜακΛάρεν.

Δεν χρειάζεται να είσαι θρήσκος για να σε πιάσει ένα «θεοφοβούμενο» δέος. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μπορείς κάλλιστα να είσαι, φερ' ειπείν, ο (λατρεμένος του γράφοντος) Γιαννούλης Λαρεντζάκης, να έχεις απέναντί σου τον coach Μπαρτζώκα και να σε στέλνει στην ευχή της Χριστοπαναγίας πάραυτα. Και πάλι.

Και πάλι.

Αν είσαι στη Μόντσα και βλέπεις τ' αυτοκίνητα να περνάνε από μπροστά σου με 300+ χιλιόμετρα την ώρα αντικρίζεις ένα μηχανοκίνητο θαύμα σε συνέχειες. Και μιας και είπαμε για θαύματα, γνωρίζετε ποιος είναι ειδήμων σ' αυτά, έτσι;

Ακριβώς: ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο (για λίγο καιρό ακόμα) παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μπορεί να μην έχει στα χέρια του το διαστημικό μονοθέσιο των προηγούμενων ετών, μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως οι ΜακΛάρεν δεν πιάνονται με τίποτα, μπορεί να βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι εν όψει των επόμενων δύο σεζόν, αλλά δεν παύει να είναι ο πιο «ωμά» γρήγορος οδηγός στο γκριντ.

Και αυτό στον Ναό της Ταχύτητας μετράει διπλά: ο Ολλανδός με μία αδιανόητη ακροτελεύτια προσπάθεια έκανε το απόλυτο ρεκόρ πίστας και πήρε την pole position, αφήνοντας τον δύσμοιρο Λάντο Νόρις με κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο χέρι. Αυτή ήταν η 5η φετινή pole για τον Μαξ- ένα σπουδαίο επίτευγμα αν αναλογιστούμε τη χαώδη διαφορά δυναμικής μεταξύ ΜακΛάρεν και Ρεντ Μπουλ (που, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, στα περισσότερα grand prix είναι το 2ο πιο γρήγορο μονοθέσιο ή οριακά το 3ο).

Όσο για τον Λάντο; Αφού μπήκε μετά κόπων και βασάνων στο Q3 κατάφερε να τραβήξει άσο από το μανίκι λίγο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, όμως ήρθε ο Φερστάπεν να του μετριάσει τη χαρά και να τον αφήσει δεύτερο.

Τουλάχιστον ο Βρετανός, μετά την αδιανόητη ατυχία της προηγούμενης εβδομάδας, είναι μπροστά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι που θα εκκινήσει 3ος, αλλά από την καθαρή γραμμή. Ενδιαφέρον, δεν νομίζετε;

Η «γηπεδούχος» Φεράρι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, αλλά αποδείχτηκε πως εκεί χρειαζόταν ένας Ντιέγκο Μαραντόνα για να βάλει, με κάποιον τρόπο, το χέρι του Θεού: ο Λεκλέρκ θα εκκινήσει 4ος, ενώ ο Χάμιλτον που «έγραψε» τον 5ο χρόνο κουβαλάει ποινή 5 θέσεων από την Ολλανδία και θα εκκινήσει 10ος. Δύσκολοι καιροί για τους Τιφόζι, τους οποίους πασιφανώς ο Ύψιστος δοκιμάζει. Άραγε θα 'ρθει κάποια στιγμή η ώρα για τη Γη της Επαγγελίας και γι' αυτούς;

A tight Quali comes to a close in Monza 🤏

Ράσελ και Αντονέλι βρέθηκαν, σε ασημί παράταξη, στο 6-7, ενώ Μπορτολέτο (ξανά φοβερός), Αλόνσο (ξέρουμε όλοι ποια κότα έχει το ζουμί, έτσι) και Τσουνόντα (τώρα θα μας πιστέψουν και τα ζώα...) συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών.

That's all from Quali 🏁



We'll give it everything on race day 👊

Aύριο στις 16:00, λοιπόν. Στη Μόντσα. Στον Ναό. Εκεί που...

Εκεί που τα θαύματα σταματούν: η αλήθεια είναι πως δεδομένης της φθοράς των ελαστικών που «προκαλεί» η Ρεντ Μπουλ, ο Φερστάπεν θα είναι ευάλωτος απέναντι στις δύο ΜακΛάρεν που θα τον καταδιώξουν σαν κολασμένες.

Μπορεί να τα καταφέρει και να καταργήσει τη λογική και στον αγώνα;

Εμείς λέμε όχι.

Ο ίδιος, πάμε στοίχημα, μόλις φορέσει το κράνος του και μπει στο κόκπιτ, θα έχει στον νου του την πιο διαδεδομένη προσευχή στον κόσμο. Και, κυρίως, την πρώτη λέξη της:

Πιστεύω.